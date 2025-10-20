Pogledajte kako su izgledali glumci s predstavljanja nove RTL-ove serije 'Divlje pčele'

SPEKTAKL U SINJU /

Foto: Ivo Cagalj/pixsell
U Muzeju Sinjske alke održana je ekskluzivna predpremijera nove RTL-ove dramske serije „Divlje pčele“, snimane na autentičnim lokacijama Dalmacije.
U Sinju je održana spektakularna predpremijera nove RTL-ove dramske serije „Divlje pčele“, snimane na autentičnim lokacijama Dalmatinske zagore. Brojni uzvanici, glumci i građani ispunili su Muzej Sinjske alke, gdje je u svečanoj atmosferi premijerno prikazana prva epizoda serije. Pogledajte kako je izgledala večer ispunjena emocijama, pljeskom i slavljenjem nove velike televizijske priče. Seriju uskoro možete pogledati na RTL-u i platformi Voyo

Ivo Cagalj/pixsell
