Pogledajte kako su izgledali glumci s predstavljanja nove RTL-ove serije 'Divlje pčele'

U Sinju je održana spektakularna predpremijera nove RTL-ove dramske serije „Divlje pčele“, snimane na autentičnim lokacijama Dalmatinske zagore. Brojni uzvanici, glumci i građani ispunili su Muzej Sinjske alke, gdje je u svečanoj atmosferi premijerno prikazana prva epizoda serije. Pogledajte kako je izgledala večer ispunjena emocijama, pljeskom i slavljenjem nove velike televizijske priče. Seriju uskoro možete pogledati na RTL-u i platformi Voyo.