Kim Kardashian navukla plahtu na glavu, a ostali? Ovo su hrabri outfiti s plavog tepiha

U Los Angelesu je održano peto izdanje Academy Museum Gale, događaja koji podržava rad Muzeja filmske umjetnosti Akademije. Na plavom tepihu pojavili su se pjevačica Selena Gomez i glazbeni producent Benny Blanco, glumica Demi Moore, glumica Mikey Madison, te glumice Dakota i Elle Fanning, uz brojne druge goste. Glazbenik Bruce Springsteen primio je prvu Legacy Award nagradu za doprinos glazbi i kulturi te održao nastup uživo. Glumica Penélope Cruz dobila je Icon Award, priznanje za globalni utjecaj svojeg rada.

Glumac i komičar Bowen Yang nagrađen je Vantage Awardom za nove talente u filmskoj industriji, dok je redatelj Walter Salles primio Luminary Award za doprinos filmskom stvaralaštvu.

Poznati na plavom tepihu

Među uzvanicima bile su poduzetnica i reality zvijezda Kim Kardashian, manekenka Kendall Jenner, influencerica Emma Chamberlain, glumica Sydney Sweeney i glumica Ayo Edebiri, koja je nosila kreaciju iz Chanelove kolekcije proljeće/ljeto 2026.

Pjevačica Charli XCX i glumica Zoë Kravitz odabrale su Saint Laurent, influencerica i glumica Addison Rae nosila je Versace, manekenka Hailey Bieber odabrala je Schiaparelli, a pjevačica Olivia Rodrigo Armani Privé iz kolekcije 2005. godine.