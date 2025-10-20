Bogati i slavni pohodili jedan od najspektakularnijih događaja! Ovo je više od sporta

Nizozemac Max Verstappen, aktualni svjetski prvak u Formuli 1, još jednom je dokazao da mu trenutačno nema ravnog u Formuli 1. Max Verestappen trijumfirao je na Velikoj nagradi Sjedinjenih Američkih Država u nedjelju na legendarnom Circuit of the Americas (COTA) u Austinu. Bila je to 19. utrka svjetskog prvenstva, a ujedno i jedan od najspektakularnijih sportskih i društvenih događaja godine. Lando Norris u McLarenu osigurao je drugo, a Charles Leclerc u Ferrariju treće mjesto na pobjedničkom postolju.

Povijesni iskorak! Formulu 1 ekskluzivno od 2026. možete gledati na RTL-u.

Savršen spoj sporta, glamura i američkog showbiz sjaja

Verstappen je u Red Bullu osvojio pol poziciju i pretvorio je u uvjerljivu pobjedu nakon 56 krugova i više od 308 kilometara vožnje, potvrdivši dominaciju u sezoni. Publika u Austinu, poznatom po svom osebujnom duhu i festivalskoj atmosferi, svjedočila je savršenom spoju sporta, glamura i američkog showbiz sjaja.

POGLEDAJTE VIDEO: Formula 1 od sljedeće godine na RTL-u! Ekspert Blažičko: 'Ljudi su opsjednuti ovim sportom'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Texas je donio vrućinu", izvještava The Athletic.

Max Verstappen je u Teksasu bio klasa za sebe. Nakon što je u subotu već slavio u sprint utrci, Nizozemac je na utrci nastavio u istom ritmu. Krenuvši s prve startne pozicije, vodio je od prvog do posljednjeg zavoja i ciljnom ravninom prošao s uvjerljivom prednošću od gotovo devet sekundi. Bila je to njegova četvrta pobjeda u Austinu u posljednjih pet godina i peta u tekućoj sezoni, čime je poslao jasnu poruku svojim rivalima u McLarenu.

"Da, bio je ovo nevjerojatan vikend za nas", izjavio je Verstappen nakon utrke.

"Prilika je tu. Samo moramo nastaviti isporučivati ovakve vikende do samog kraja."

Njegovu besprijekornu vožnju najbolje je sažeo F1 analitičar Martin Brundle, koji je još prije kraja utrke komentirao:

"Bio je spokojan cijelo poslijepodne u Austinu."

Žestoka borba

Iza njegovih leđa vodila se žestoka borba za preostala mjesta na postolju. Najveće uzbuđenje donio je dvoboj Landa Norrisa i Charlesa Leclerca. Vozač Ferrarija, koji je startao s trećeg mjesta, odmah je na početku prestigao Norrisa i dugo držao drugu poziciju. Međutim, Norris je strpljivo čekao svoju priliku i u 51. od 56 krugova napokon uspio slomiti Leclercov otpor i osigurati važno drugo mjesto za McLaren.

"Bila je to dobra borba s Charlesom. Borio se čvrsto i bilo je teško. Učinili smo sve što smo mogli", rekao je Norris. Leclerc, unatoč gubitku pozicije, nije bio nezadovoljan: "Sve u svemu, vrlo sam sretan jer je ovo bio težak drugi dio sezone. Vratiti se na postolje ovdje... dobro smo se oporavili."

Lewis Hamilton u drugom Ferrariju završio je na četvrtom mjestu, tik do svog prvog postolja za talijansku momčad, dok je vodeći u prvenstvu, Oscar Piastri, imao težak vikend i završio kao peti.

Helikopterski preleti i luksuzni dolasci

Ono što je posljednjih godina postalo gotovo zaštitni znak američke utrke — spektakularni dolasci helikopterima — ove je godine doživjelo novi vrhunac. Iz zraka se nad COTA-om odvijao pravi VIP spektakl, jer su brojni bogati posjetitelji i slavne osobe birali helikopterski prijevoz kako bi izbjegli prometne gužve i uživali u panoramskom pogledu na stazu.

Helikopteri su kružili iznad Teksasa tijekom cijelog vikenda, a VIP helipad u blizini prvog zavoja postao je glavna točka dolazaka zvijezda, poduzetnika i sportskih velikana. Organizatori su izvijestili da je potražnja za charter letovima bila rekordna, dok su slike iz zraka, koje su obišle svijet, dodatno naglasile luksuzni karakter ovog događaja, kako javljaju američki mediji.

Parada slavnih u paddocku

Velika nagrada SAD-a odavno je više od same utrke — riječ je o pravom društvenom događaju koji svake godine privlači najveće svjetske zvijezde. Ove su godine paddock i VIP lože vrvjeli poznatim licima.

Adele je izazvala najviše pažnje pojavivši se u Mercedesovoj garaži, gdje je pozirala s vozačima i osobljem tima. Glazbena diva, koja se nakon Las Vegas rezidencije rijetko pojavljuje u javnosti, svojim je dolaskom izazvala pravu medijsku euforiju.

U publici su se našli i Matthew McConaughey te Joe Rogan, obojica stanovnici Austina i poznati ljubitelji adrenalina. Kamere su zabilježile i legendarnog voditelja i kolekcionara automobila Jaya Lena, koji je u paddocku razmjenjivao šale s predstavnicima McLarena.

Na tribinama su bili i glazbenik Kane Brown, glumci Glen Powell i Brittany Snow, reper Shaboozey, kao i američka olimpijka Tara Davis-Woodhall. Sve je to stvorilo dojam da je Formula 1 u SAD-u postala više od sporta — globalni društveni fenomen.

Austin kao centar svijeta

Tijekom cijelog vikenda atmosfera u Austinu bila je na razini velikih glazbenih festivala. Uz utrku, održani su brojni koncerti i zabavni sadržaji, fan zone, kulinarske ponude i modni događaji, čime je Formula 1 potvrdila da zna spojiti glamur i oktanski naboj.

COTA je još jednom pokazao zašto je jedna od najatraktivnijih staza u kalendaru — kombinacija brze vožnje, američke energije i nezaboravne produkcije pretvorila je utrku u sportski i lifestyle događaj godine.

Verstappenova dominacija i završnica sezone

Verstappenova pobjeda u Austinu još je jedan dokaz njegove nenadmašne forme u sezoni 2025. Nizozemac je još jednom potvrdio da Red Bull ima savršeno uigran tim, a njegova pobjeda u Teksasu dodatno je učvrstila put prema novom naslovu svjetskog prvaka.

Kako sezona ulazi u završnu fazu, svaka utrka dobiva dodatnu težinu, a upravo je američka etapa pokazala koliko je Formula 1 danas globalni spektakl koji spaja vrhunski sport, tehnologiju i luksuz.

REZULTATI:

1. Max Verstappen (Niz/Red Bull) 1:34:00,161

2. Lando Norris (VB/McLaren) + 7.959

3. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 15.373

4. Lewis Hamilton (VB/Ferrari) 28.536

5. Oscar Piastri (Aus/McLaren) 29.678

6. George Russell (VB/Mercedes) 33.456

7. Yuki Tsunoda (Jap/Red Bull) 52.714

8. Nico Hülkenberg (Njem/Sauber) 57.249

9. Oliver Bearman (VB/Haas) 64.722

10. Fernando Alonso (Špa/Aston Martin) 70.001...

UKUPNO:

1. Oscar Piastri (Aus/McLaren) 346 bodova

2. Lando Norris (VB/McLaren) 332

3. Max Verstappen (Niz/Red Bull) 306

4. George Russell (VB/Mercedes) 252

5. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 192

6. Lewis Hamilton (VB/Ferrari) 141...

KONSTRUKTORI:

1. McLaren 678 bodova

2. Mercedes 341

3. Ferrari 334

4. Red Bull 331

5. Williams 111

6. Racing Bulls 72...

POGLEDAJTE VIDEO: Zvonimir Srna za RTL Danas uoči okupljanja reprezentacije