Ovakvo nešto se rijetko viđa: Dvije crnke u žutim kombinacijama zapalile centar Zadra

Ovakvo nešto se rijetko viđa: Dvije crnke u žutim kombinacijama zapalile centar Zadra
Foto: Bojan Bogdanić/ezadar
1 /24
Iako je jesen kalendarski već stigla, subotnja zadarska špica prkosila je godišnjem dobu – sunce je grijalo kao usred ljetnih mjeseci, a gradske ulice vrvjele su životom, modom i bojama.

Šetači su iskoristili lijepo vrijeme za kavicu i đir, a osobito su se istaknule dame u zanimljivim kombinacijama. Neke od njih su se odlučile za lepršave haljine ili upečatljive kratke suknje koje su isticale vitke noge, dok su se druge odlučile za nešto duže krojeve u jesenskim nijansama.

Glavni modni dodatak bile su sunčane naočale, koje su se savršeno uklopile u šarenu modnu razglednicu grada. Dašak subotnje atmosfere zabilježio je portal eZadar!

19.10.2025.
19:56
Hot.hr
Bojan Bogdanić/ezadar
ZadarSubotašpica
Ovakvo nešto se rijetko viđa: Dvije crnke u žutim kombinacijama zapalile centar Zadra