Devet godina vodi hrvatsku Vladu: Pogledajte kako se Plenković mijenjao, promjena je ogromna

Andrej Plenković na čelu je hrvatske Vlade od listopada 2016., a njegovih devet godina mandata obilježile su političke krize, gospodarski izazovi i međunarodni uspjesi. Naslijedio je HDZ nakon turbulentnog razdoblja Karamarkova vodstva i ubrzo se pozicionirao kao umjereni, proeuropski političar. Tijekom njegova mandata Hrvatska je ušla u eurozonu i Schengen, što se smatra najvećim vanjskopolitičkim uspjehom. Istodobno, suočavao se s nizom afera koje su pogodile HDZ, smjenama ministara, korupcijskim optužbama i optužbama za centralizaciju moći. Vodio je zemlju kroz pandemiju, potrese i inflaciju, uz rast BDP-a potpomognut europskim fondovima. Kritičari ga nazivaju autoritarnim i odvojenim od stvarnosti, dok pristaše ističu stabilnost, gospodarski rast i međunarodni ugled.

U posljednje je vrijeme privukao pozornost javnosti ne samo političkim potezima, nego i svojom fizičkom transformacijom. Premijer je vidno smršavio, što su mnogi primijetili na nedavnim javnim nastupima i sjednicama Vlade.

Na posebnom režimu prehrane koji uključuje strogo kontrolirane obroke, izbacivanje ugljikohidrata i slatkiša te redovitu tjelesnu aktivnost. Mediji su pisali da je promjenu započeo iz zdravstvenih i energetskih razloga, kako bi bolje podnosio naporan tempo rada i stalna putovanja. Njegov novi, vitkiji izgled izazvao je brojne komentare – neki su ga pohvalili zbog discipline i svježijeg izgleda, dok su drugi nagađali o razlozima drastičnog mršavljenja.

