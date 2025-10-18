PROMIJENILA IZGLED /

Sjećate li se Amande Knox? Optužili su je za brutalan zločin, a njezina ljepota zaludjela svijet

Sjećate li se Amande Knox? Optužili su je za brutalan zločin, a njezina ljepota zaludjela svijet
Foto: Federici/lapresse/profimedia
Amanda Knox nekada je bila jedna obična američka studentica koja je odlučila jedan semestar provesti u Italiji. Međutim, ta odluka joj je promijenila život zauvijek.
1 /17
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Amanda Knox (38) je američka spisateljica i novinarka koja je postala poznata diljem svijeta nakon što je bila optužena i osuđena, a kasnije oslobođena za ubojstvo svoje cimerice tijekom studijskog boravka u Italiji. 

Naime, Amanda je u Perugiu, Italiju, stigla kao studentica razmjene, a ubrzo nakon dolaska dogodilo se ubojstvo Meredith Kercher, njezine britanske cimerice. Zločin je šokirao javnost, a Amanda i njezin tadašnji dečko Raffaele Sollecito (41) bili su uhićeni i optuženi. Proces je trajao godinama i uključivao je niz žalbi, preokreta i kontradiktornih dokaza. Nakon više suđenja je konačno oslobođena svih optužbi 2015. godine. 

Nakon povratka u SAD je postala glasna zagovornica prava pogrešno optuženih osoba, te je govorila na mnogim javnim događanjima, konferencijama i u emisijama. Napisala je memoare „Waiting to Be Heard“, koji su postali bestseler, a danas vodi vlastiti podcast, piše eseje i članke te sudjeluje u dokumentarnim projektima. Danas je u sretnom braku, udana je za glumca Christophera Robinsona s kojim ima dvoje djece: kći Eureku Muse (4) i sina Echoa (2). 

 

18.10.2025.
6:59
Jelena Pavković
Federici/lapresse/profimedia
Amanda KnoxUbojstvoSpisateljicaItalija
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PROMIJENILA IZGLED /
Sjećate li se Amande Knox? Optužili su je za brutalan zločin, a njezina ljepota zaludjela svijet