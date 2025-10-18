Sjećate li se Amande Knox? Optužili su je za brutalan zločin, a njezina ljepota zaludjela svijet

Amanda Knox (38) je američka spisateljica i novinarka koja je postala poznata diljem svijeta nakon što je bila optužena i osuđena, a kasnije oslobođena za ubojstvo svoje cimerice tijekom studijskog boravka u Italiji.

Naime, Amanda je u Perugiu, Italiju, stigla kao studentica razmjene, a ubrzo nakon dolaska dogodilo se ubojstvo Meredith Kercher, njezine britanske cimerice. Zločin je šokirao javnost, a Amanda i njezin tadašnji dečko Raffaele Sollecito (41) bili su uhićeni i optuženi. Proces je trajao godinama i uključivao je niz žalbi, preokreta i kontradiktornih dokaza. Nakon više suđenja je konačno oslobođena svih optužbi 2015. godine.

Nakon povratka u SAD je postala glasna zagovornica prava pogrešno optuženih osoba, te je govorila na mnogim javnim događanjima, konferencijama i u emisijama. Napisala je memoare „Waiting to Be Heard“, koji su postali bestseler, a danas vodi vlastiti podcast, piše eseje i članke te sudjeluje u dokumentarnim projektima. Danas je u sretnom braku, udana je za glumca Christophera Robinsona s kojim ima dvoje djece: kći Eureku Muse (4) i sina Echoa (2).