Zbog nje je Realov maestro izgubio fokus: Mourinho mu je rekao ono što nitko nije smio!

Kada je Mesut Özil u ožujku prošle godine objavio kraj karijere, nogometni svijet ostao je zatečen. Bez velike najave, bez oproštajnog spektakla — samo jednostavna poruka da je došlo vrijeme za kraj. Nakon gotovo dva desetljeća profesionalnog nogometa, bivši njemački reprezentativac okrenuo se mirnijem životu i posvetio novoj strasti – fitnesu. Od elegantnog, mršavog veznjaka postao je pravi “Hulk”, kako su ga duhovito prozvali obožavatelji.

No, unatoč sportskim uspjesima i blistavim trenucima u dresovima Reala, Arsenala i njemačke reprezentacije, Özilovu karijeru pratio je i niz događaja izvan terena, a jedan od njih i danas izaziva pažnju nogometnih kroničara.

Mourinho, Aida i Madrid – priča koja se pamti

U vrijeme dok je nosio dres Real Madrida, Özil se zaljubio u manekenku Aidu Yespicu. Veza je bila burna i kratka, a mnogi su tada tvrdili kako je upravo ona razlog njegovog pada forme.

Prema svjedočanstvu predsjednika Reala Florentina Péreza, trener José Mourinho nije imao razumijevanja za mladog igrača koji je “izgubio fokus”. U razgovoru koji je kasnije dospio u javnost, Perez je otkrio kako je Mourinho bez zadrške poručio Özilu da je “cijeli Milano već bio s njegovom djevojkom”, aludirajući na Aidu i njene navodne veze s nogometašima iz talijanske Serie A.

Takve riječi, iako brutalne, očito su imale učinak jer je Özil je ubrzo prekinuo vezu, a njihov odnos s Mourinhom više nikada nije bio isti.

Aida Yespica danas – novo poglavlje života

Nekadašnja Miss Venezuele, koja je kasnije izgradila uspješnu karijeru u Italiji kao model i televizijska ličnost, ponovno je dospjela u središte pažnje. Nakon dugog razdoblja medijske tišine, Yespica se pojavila u Miamiju, gdje danas živi.

Na društvenim mrežama dijeli slike s plaže i trenutke sa sinom, kojeg je dobila 2008. godine. Iako je iza nje burna prošlost i brojni naslovi o ljubavnim vezama, čini se da je danas pronašla mir daleko od reflektora europske javnosti.

Od Šalkea do svjetskog zlata

S druge strane, Mesut Özil ostavio je neizbrisiv trag na nogometnoj sceni. Počeo je u Schalkeu, afirmirao se u Werderu, a zatim eksplodirao u Real Madridu, gdje je bio sinonim za eleganciju i viziju. Njegov prelazak u Arsenal 2013. godine obilježio je novu eru kluba, dok je s njemačkom reprezentacijom dosegnuo vrhunac karijere osvajanjem svjetskog prvenstva 2014. u Brazilu.

Nakon epizoda u Fenerbahçeu i Bašakšehiru, odlučio je reći “dosta”. Danas, u mirovini, živi povučenim životom sa suprugom Aminom Gülşe, tursko-švedskom glumicom, i njihovim dvjema kćerima

