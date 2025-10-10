Najpoznatiji sudac današnjice otvorio dušu: ‘Ne očekujte savršenstvo od nas!’

Jedan od najpoznatijih svjetskih nogometnih sudaca, Anthony Taylor, progovorio je za BBC o pritiscima, zlostavljanju i nerealnim očekivanjima s kojima se suočavaju suci u današnjem nogometu. Engleski sudac, koji već gotovo 15 godina sudi u Premier ligi i na najvećim međunarodnim natjecanjima, otvoreno je priznao da ga sve češće muči pitanje vrijedi li sve to?

Taylor je u središte pozornosti dospio nakon što su ga prošle godine, nakon finala Europske lige između Rome i Seville, verbalno napali navijači i sam José Mourinho. Incident se nastavio i izvan terena u zračnoj luci u Budimpešti, gdje je sudac s obitelji doživio uvrede i prijetnje. 'To je najteža situacija u mojoj karijeri. Ne zbog mene, već zato što sam tada bio s obitelji. To nije samo sport, to su stvarni ljudi koji pate zbog ponašanja drugih', rekao je Taylor.

Dodao je kako njegova obitelj od tada više ne dolazi na utakmice. 'Ponekad se zapitam – isplati li se sve to? Ako ljudi misle da je normalno vrijeđati, prijetiti ili fizički napadati suca, onda nešto ozbiljno nije u redu s kulturom nogometa.'

Posebno je upozorio na zlostavljanje sudaca u amaterskom nogometu

Taylor smatra da današnji nogomet stvara toksično okruženje jer se sve svodi na 'pobjedu pod svaku cijenu'. Takav pristup, kaže, ima poguban učinak na mentalno zdravlje sudaca. 'Ako vam stalno govore da ste loši, da ste uništili nečiji klub, naravno da to ostavlja posljedice. Suci su samo ljudi – i griješe, kao i igrači i treneri.'

Posebno je upozorio na zlostavljanje sudaca u amaterskom nogometu. 'Svake subote možete vidjeti roditelje kako viču na tinejdžere koji sude lokalne utakmice. To je sramotno i obeshrabrujuće. Kako očekivati da će mladi ljudi željeti postati suci ako ih već na početku karijere vrijeđaju i ponižavaju?'

Govoreći o tehnologiji, Taylor je rekao da je VAR stvorio iluziju savršenstva. 'Kad je uveden, mnogi su mislili da će riješiti sve probleme. No, VAR je zapravo povećao pritisak. Ljudi očekuju da svaki detalj bude ispravan, ali nogomet nije znanstveni eksperiment. Greške su dio igre.'

VAR- Koristan ili ne?

Dodao je da se često suočava s paradoksom: 'Jedan tjedan navijači viču da VAR previše zaustavlja igru, a već sljedeći pitaju zašto nije intervenirao. Ljudi se moraju odlučiti – žele li savršenstvo ili emociju nogometa.'

Taylor je otkrio i da nije aktivan na društvenim mrežama jer ne želi čitati negativne komentare: 'Nemam koristi od toga da čitam uvrede. To ne pomaže ni meni, ni mom poslu.'

Iako priznaje da je posao izuzetno stresan, ističe da bi ga ponovno izabrao. 'Sva ta buka, pritisak, emocije – to je i dalje jedan od najboljih poslova na svijetu. Biti usred svega, dijeliti teren s najboljim igračima – to je čast. Samo, ljudi moraju shvatiti – suci nisu roboti. I mi osjećamo, griješimo i učimo.'

