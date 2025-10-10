Hrvatski sudac usred skandala, predsjednik im blokirao ulazak u svlačionicu
Riječ je o tri suca iza ABA lige među kojima je hrvatski sudac Luka Kardum
Grčki Panathinaikos je u 3. kolu Eurolige pobijedio Baskoniju u gostima u vrlo napetoj završnici košem u posljednjim sekundama, a utakmicu je obilježio incident na poluvremenu.
Naime, dugogodišnji predsjednik Baskonije, Joan Querejeta blokirao je ulaz sucima u svlačionice. Riječ je o tri suca iza ABA lige među kojima je hrvatski sudac Luka Kardum te dva bosanskohercegovačka suca Damir Javor i Husejin Čelik.
Navodno je Querejeta stajao ispred ulaza u svlačionicu i nije pustio suce unutra, što je izazvalo napetost dok su pokušavali shvatiti zašto ih zaustavlja. Predsjednik je bio u žestokoj svađi sa sucima, a nakon otprilike dvije minute, konačno im je dopustio da uđu, javlja grčka Gazzetta.
Sve o košarkaškoj Euroligi čitajte na portalu Net.hr.Prije početka drugog poluvremena, klupski službenik Baskonije prišao je sucima kako bi se ispričao zbog Querejetina ponašanja, objasnivši da je "predsjednik bio nervozan".
