Hrvatski sudac usred skandala, predsjednik im blokirao ulazak u svlačionicu

Grčki Panathinaikos je u 3. kolu Eurolige pobijedio Baskoniju u gostima u vrlo napetoj završnici košem u posljednjim sekundama, a utakmicu je obilježio incident na poluvremenu.

Naime, dugogodišnji predsjednik Baskonije, Joan Querejeta blokirao je ulaz sucima u svlačionice. Riječ je o tri suca iza ABA lige među kojima je hrvatski sudac Luka Kardum te dva bosanskohercegovačka suca Damir Javor i Husejin Čelik.

Navodno je Querejeta stajao ispred ulaza u svlačionicu i nije pustio suce unutra, što je izazvalo napetost dok su pokušavali shvatiti zašto ih zaustavlja. Predsjednik je bio u žestokoj svađi sa sucima, a nakon otprilike dvije minute, konačno im je dopustio da uđu, javlja grčka Gazzetta.

Prije početka drugog poluvremena, klupski službenik Baskonije prišao je sucima kako bi se ispričao zbog Querejetina ponašanja, objasnivši da je "predsjednik bio nervozan".

