Umro legendarni igrač Cibone, klub se od njega oprostio dirljivim riječima

Nakon duge i teške bolesti u 50. godini preminuo je legendarni igrač Cibone Marin Mindoljević, potvrdio je zagrebački klub.

"S velikom tugom primili smo vijest da nas je nakon duge i teške bolesti u 50. godini života napustio naš bivši igrač Marin Mindoljević.

Košarkaški klub Cibona izražava duboku sućut obitelji i prijateljima Marina Mindoljevića.

Počivao u miru Božjem", objavila je Cibona.

Bivši košarkaš, cijenjeni trener mlađih kategorija i sportski vizionar, Mindoljević je ostavio neizbrisiv trag u hrvatskoj košarci, ne samo kao igrač, već i kao inovator koji je u posljednjim godinama svog života hrabro zakoračio u budućnost, spajajući sport s modernom neuroznanosti.

Put od Cibonina talenta do trenerskog autoriteta

Marin Mindoljević bio je puno više od bivšeg sportaša; bio je istinski zaljubljenik u košarku čija se karijera razvijala kroz nekoliko različitih, ali jednako važnih faza. Svoj košarkaški put započeo je u omladinskom pogonu Košarkaškog kluba Cibona, gdje je svojim talentom i liderskim sposobnostima ubrzo zaslužio kapetansku traku juniorske momčadi. Vrhunac njegove karijere u mlađim uzrastima bila je uloga kapetana kadetske reprezentacije Hrvatske, što je svjedočilo o njegovom potencijalu i ugledu među vršnjacima.

Nakon završetka juniorskog staža, odlučio se za odlazak u Sjedinjene Američke Države, gdje je usporedno s igranjem košarke završio i studij. Po povratku u Hrvatsku, nastavio je profesionalnu igračku karijeru noseći dresove nekoliko zagrebačkih i hrvatskih klubova, uključujući Zagreb, Dubravu, Kaptol, Done i Karlovac. U svakom od tih klubova ostavio je trag kao borben i posvećen igrač, poznat po sportskom duhu i ljubavi prema igri.

