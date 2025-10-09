Navijač Lakersa tužio LeBrona: Velika odluka pretvorila se u skupu šalu!

LeBron James ponovno je u središtu pažnje, ali ovaj put – ne zbog igre na parketu.

Jedan navijač Los Angeles Lakersa tužio je legendarnog košarkaša, tvrdeći da ga je “Kralj” prevario svojom viralnom objavom “The Second Decision”, zbog koje je ostao bez nekoliko stotina dolara.

Lebron ga prevario

Dvadesetdevetogodišnji Andrew Garcia, strastveni navijač Lakersa, podnio je tužbu protiv LeBrona u Los Angelesu, tražeći 865,66 dolara odštete. U obrazloženju stoji da je James navijače “zaveo” objavom u kojoj je najavio “veliku odluku”, što su mnogi protumačili kao najavu odlaska u mirovinu.

Garcia je za TMZ Sports ispričao kako je, čim je vidio LeBronovu objavu, pomislio da gleda posljednje poglavlje karijere jednog od najvećih košarkaša svih vremena. 'Bio sam uvjeren da se oprašta od košarke,' rekao je. 'Zato sam odmah kupio dvije ulaznice za utakmicu protiv Clevelanda – njegov bivši klub, savršena prilika za oproštajni meč.'

Ubrzo se, međutim, pokazalo da LeBron ne odlazi u mirovinu. Umjesto toga, njegova “druga odluka” bila je – reklama za konjak Hennessy.

Cijene ulaznica su pale

Cijene ulaznica koje je Garcia kupio za 432,83 dolara po komadu nakon toga su pale, a razočarani navijač smatra da ga je LeBron “namjerno doveo u zabludu radi samopromocije”.

U tužbi stoji da James duguje novac zbog “prijevare, obmane i lažnog predstavljanja”, a Garcia dodaje:

'Da sam znao da to nije stvarna odluka o karijeri, ne bih kupio karte. Jednostavno je.'

Iako su brojni obožavatelji izrazili nezadovoljstvo načinom na koji je James predstavio reklamu, LeBron zasad nije komentirao optužbe. Njegova “Druga odluka” tako je izazvala mnogo više bure nego što je itko očekivao – a možda čak i prvo suđenje zbog viralne objave u povijesti NBA-a.

