ZAGONETNA OBJAVA /

LeBron James prodrmao košarkaški svijet! Tresla se brda, rodio se miš

Tresla se brda, rodio se miš. To je ukratko ono što je na društvenim mrežama servirala košarkaška ikona i zvijezda Lakersa LeBron James. U ponedjeljak je zagonetnom objavom najavio da će u utorak donijeti odluku svih odluka i pokrenuo mnoštvo nagađanja. Čitav košarkaški svijet pitao se stiže li kraj jedne veličanstvene i hoće li 40-godišnji James objaviti da odlazi u mirovinu. Fanovi su na kraju dobili nešto sasvim drugo. O čemu se radi? Više u prilogu naše Ines Gode Forjan. 

Sve o Lebronu Jamesu čitajte i gledajte na portalu Net.hr.

7.10.2025.
20:49
Ines Goda Forjan
Lebron JamesKošarkaLos Angeles Lakers
