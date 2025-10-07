LeBron James prodrmao košarkaški svijet! Tresla se brda, rodio se miš

ZAGONETNA OBJAVA /

Tresla se brda, rodio se miš. To je ukratko ono što je na društvenim mrežama servirala košarkaška ikona i zvijezda Lakersa LeBron James. U ponedjeljak je zagonetnom objavom najavio da će u utorak donijeti odluku svih odluka i pokrenuo mnoštvo nagađanja. Čitav košarkaški svijet pitao se stiže li kraj jedne veličanstvene i hoće li 40-godišnji James objaviti da odlazi u mirovinu. Fanovi su na kraju dobili nešto sasvim drugo. O čemu se radi? Više u prilogu naše Ines Gode Forjan.

