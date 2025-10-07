Američkom košarkašu prijeti smrtna kazna zbog gumenih bombona s kanabisom!

Američki košarkaš Jarred Shaw (35) mogao bi se suočiti s najstrožom kaznom pa čak i smrtnom presudom – zbog posjedovanja kanabis bombona. Nekadašnji igrač Oklahoma Statea i Utah Statea, koji je kasnije gradio karijeru u Meksiku, Urugvaju, Argentini i Indoneziji, uhićen je u svibnju u Džakarti nakon što je primio paket s 132 gumena bombona koji sadrže marihuanu.

'Bolujem od Cronhove bolesti'

Shaw je posljednje igrao za Tangerang Hawkse, no klub ga je nakon incidenta suspendirao, dok mu je indonezijska košarkaška liga (IBL) doživotno zabranila igranje.

'Koristim kanabis isključivo kao lijek,' rekao je Shaw za The Guardian iz zatvora u predgrađu Džakarte.

'Bolujem od Crohnove bolesti, kroničnog i neizlječivog stanja. Ništa osim kanabisa ne ublažava bolove u mom želucu. Nisam ga koristio za zabavu ili opijanje.'

Prema izvještajima, Shaw je naručio bombone iz inozemstva, vrijedne oko 400 dolara, kako bi ublažio simptome bolesti. No, vlasti su ga optužile za nezakoniti uvoz droge, što u Indoneziji može značiti doživotnu kaznu ili smrtnu presudu.

'Napravio sam glupu pogrešku'

'Napravio sam glupu pogrešku,' rekao je. “Sada mi govore da ću ostatak života provesti u zatvoru zbog nekoliko jestivih bombona. Žele me prikazati kao dilera, ali ja ih nisam ni prodavao ni distribuirao – bile su za osobnu upotrebu.”

Shaw tvrdi kako je optužen za posjedovanje gotovo kilograma droge, iako težina zaplijenjenih bombona, prema njegovim riječima, nikada nije bila ni blizu tome.

Dok čeka suđenje, bivši košarkaš pokušava prikupiti sredstva za troškove obrane. Unatoč svemu, ne odustaje od snova o povratku na teren:

'Imam 35 godina, ali se i dalje osjećam mladim. Nadam se da ću opet igrati košarku to mi daje snagu da izdržim sve ovo.'

