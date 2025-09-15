Ljudi bez svijesti na glavnom autobusnom kolodvoru koji povremeno vrište potpuno bespomoćni, prolaznici koji zovu upomoć i kola Hitne pomoći koja stižu kao na traci - to su sve češći prizori iz slovenskog Maribora, za koje je navodno kriva vrlo pristupačna sintetička droga u obliku listića.

Gradonačelnik se sastao s vodstvom mariborske policije, a najavljuje i sastanak s nadležnim službama kako bi se grad uhvatio u koštac s ozbiljnim problemom.

"Sve što ste vidjeli ili što se može vidjeti na videozapisima i društvenim mrežama ukazuje na to da se doista radi o nečemu moćnom i najvjerojatnije vrlo učinkovitom“, objanio je za 24ur.com direktor Marproma Ranko Šmigoc.

A na jednoj od takvih snimki vidi se kako zaštitar stoji pokraj muškarca koji nepomično leži. Nekoliko metara dalje leži još jedna osoba. Čuju se i vriskovi.

Padaju u nesvijest od jednog dima

Vjeruje se da pojedinci konzumiraju jeftine droge u obliku listića natopljenih supstancama. Dodaju ih duhanu i puše, a često se dogodi da izgube svijest nakon samo jednog dima. Većina ljudi koji koriste ovu drogu završe na hitnoj.

"Kod klasičnog kanabisa, pogodi vas proporcionalno tome koliko ste dimova povukli. Ovdje se događa da osoba padne od jednog dima", dodaje voditelj centra za prevenciju ovisnosti u Medicinskom centru dr. Adolfa Drolca u Mariboru Martin Gselman.

Liječniku se javljaju sa simptomima koji uključuju gubitak svijesti i slabe reakcije. Nakon što prime infuziju i tekućine probude se i vremenom mogu ići kući.

No, budući da su osobe koje konzumiraju drogu uglavnom beskućnici, većina ih se vraća na autobusnu stanicu.

"Radimo na tome da, zajedno s nadležnom policijskom upravom, kao i našom sigurnosnom službom, koja je ovdje odgovorna za provođenje sigurnosnih i zaštitnih mjera, također svakodnevno patroliramo i provodimo mjere koje su nam na raspolaganju, naravno ne puno, ali dovoljno da autobusni kolodvor pruži osjećaj sigurnosti svim posjetiteljima", kaže Šmigoc.

Inače, sama uporaba ilegalnih droga nije kazneno djelo u Sloveniji.

POGLEDAJTE VIDEO: Mladić ubio očuha bagerom? Mještani: 'Ili je droga ili nešto...'