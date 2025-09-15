ZLOČIN U NJEMAČKOJ /

Ubio sina (8) pa sebe? Zabrinuti rođak nazvao policiju, u stanu su zatekli užas

Ubio sina (8) pa sebe? Zabrinuti rođak nazvao policiju, u stanu su zatekli užas
Foto: Profimedia/ilustracija

Slijedi istraga koja bi trebala otkriti motiv i detalje užasa

15.9.2025.
19:07
Dunja Stanković
Profimedia/ilustracija
Strašan zločin potresao je u ponedjeljak njemačku pokrajinu Baden-Württemberg gdje je policija pronašla dva tijela. Sumnja se da je muškarac ubio svog osmogodišnjeg sina pa presudio sebi u stanu. 

Policiju je alarmirao zabrinuti rođak 42-godišnjaka u petak kada nije mogao stupiti u kontakt s njim, prenosi Fenix magazin. 

Policajci su izašli na teren i u stanu pronašli dva tijela. 

Vjeruje se da je 42-godišnjak ubio sina pa sebe i da nisu umiješane druge osobe u zločin. 

Slijedi istraga koja bi trebala otkriti motiv i detalje užasa. 

