Ubio sina (8) pa sebe? Zabrinuti rođak nazvao policiju, u stanu su zatekli užas

Strašan zločin potresao je u ponedjeljak njemačku pokrajinu Baden-Württemberg gdje je policija pronašla dva tijela. Sumnja se da je muškarac ubio svog osmogodišnjeg sina pa presudio sebi u stanu.

Policiju je alarmirao zabrinuti rođak 42-godišnjaka u petak kada nije mogao stupiti u kontakt s njim, prenosi Fenix magazin.

Policajci su izašli na teren i u stanu pronašli dva tijela.

Vjeruje se da je 42-godišnjak ubio sina pa sebe i da nisu umiješane druge osobe u zločin.

Slijedi istraga koja bi trebala otkriti motiv i detalje užasa.

POGLEDAJTE VIDEO: Mladić ubio očuha bagerom? Mještani: 'Ili je droga ili nešto...'