Procurio sadržaj jezive poruke osumnjičenog za ubojstvo Charlieja Kirka: 'Imam priliku...'

Osumnjičenik za ubojstvo Charlieja Kirka, Tyler Robinson (22), napisao je poruku u kojoj je rekao da će "smaknuti" konzervativnog aktivista, prema riječima ravnatelja FBI-a Kasha Patela.

"Imam priliku smaknuti Charlieja Kirka i iskoristit ću je", pisalo je u poruci, prema Patelu. Poruka je napisana prije pucnjave, a pronađena je u kući osumnjičenika, potvrdio je Patel u ponedjeljak ujutro, piše Daily Mail.

Poruka je bila uništena, ali su je uspjeli odgonetnuti te pronaći forenzički dokaz na njoj.

Robinson je pritvoren u petak nakon atentata na Sveučilištu Utah Valley koji je šokirao svijet.

Vlastima je trebalo gotovo dva dana da identificiraju i uhite osumnjičenika. Bili su prisiljeni objaviti fotgrafije s nadzornih kamera na kojima se osumnjičenik nalazi u tamnoj majici dugih rukava, dugim hlačama, sunčanim naočalama i bejzbolskoj kapi.

Patel je potvrdio da Robinson ne surađuje s istražiteljima. Do nedjelje, istražitelji su još uvijek prikupljali informacije o osumnjičeniku i još nisu bili spremni raspravljati o potencijalnom motivu.

'Moj dvojnik me pokušava uvaliti u nevolje'

No, guverner Utaha Spencer Cox otkrio je da Robinson, koji ne surađuje s policijom, nije volio Kirka i da je možda bio "radikaliziran" na internetu.

Cox je potvrdio da su istražitelji utvrdili da se Robinson redovno šalio s poznanicima na platformi za razmjenu poruka Discord nakon što su primijetili da nalikuje Kirkovom strijelcu.

"Ti su se razgovori definitivno odvijali", rekao je guverner za ABC News.

"I nisu vjerovali da je to zapravo on - šalilo se dok nije priznao da je to zapravo on", dodao je.

Prema porukama koje je dobio The New York Times, jedan je korisnik na platformi započeo dijeljenjem snimaka nadzorne kamere i označio Robinsonovo korisničko ime, napisavši "wya", odnosno gdje si, s emojijem lubanje.

Robinson je gotovo odmah uzvratio:

"Moj dvojnik me pokušava uvaliti u nevolje", napisao je.

"Tyler je ubio Charlieja!!!!", napisao je drugi korisnik u grupnom chatu u četvrtak poslijepodne, šaljivo označivši Robinsona.

POGLEDAJTE VIDEO: Za ubojicu Charlieja Kirka traži se najstroža kazna: 'Mislim da bi trebali pronaći visoki hrast...'