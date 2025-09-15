Misterij trese Ameriku: Evo što sve znamo o istrazi ubojstva Charlieja Kirka

Dok istražitelji pretražuju online poruke, bilješke i gravirane čahure u potrazi za motivom ubojstva Charlieja Kirka, jednog od najistaknutijih konzervativnih aktivista u zemlji na događaju na kampusu Sveučilišta Utah Valley, vlasti također istražuju je li romantična veza osumnjičenog Tylera Robinsona s cimerom u tranziciji bila faktor u pucnjavi, rekao je guverner Utaha Spencer Cox CNN-ovu Danu Bash u nedjelju, piše CNN.

U međuvremenu, ožalošćeni diljem zemlje prisustvuju bdjenjima kako bi odali počast Charlieju Kirku, 31-godišnjem savezniku predsjednika Donalda Trumpa i suosnivaču omladinske organizacije Turning Point USA.

Foto: Profimedia

Stadion State Farm sa 63.400 mjesta u Glendaleu u Arizoni, priprema se za masovnu komemoraciju 21. rujna koja bi trebala biti dokaz Kirkovog utjecaja. Njegova udovica, Erika Kirk, obećala je u petak da će nastaviti njegov rad, uključujući obilaske kampusa i podcast.

Evo što znamo o istrazi ubojstva.

Koje su optužbe protiv osumnjičenika?

Robinson, optužen za ubojstvo Kirka, bi se trebao pojaviti na sudu u utorak. Pritvoren je bez jamčevine u zatvoru okruga Utah pod optužbama koje uključuju teško ubojstvo, teško korištene vatrene oružje i ometanje pravde. Glavni državni odvjetnik Utaha Derek Brown nije u petak rekao hoće li vlasti tražiti smrtnu kaznu, ali je rekao: "Sve je na stolu."

Dvadesetdvogodišnjak se nalazi u posebnoj stambenoj jedinici u zatvoru okruga Utah kako bi ga osoblje moglo "pomno pratiti", priopćio je ured šerifa okruga Utah.

Robinson je pod pojačanim nadzorom i ostat će na posebnom oprezu do procjene mentalnog zdravlja, procesa koji bi mogao potrajati nekoliko dana, prema riječima narednika Raya Ormonda.

Nakon što se procijeni Robinsonovo mentalno zdravlje, Ormond kaže da će službenici odrediti koje je stambeno područje najprikladnije za njega.

Mjere opreza standardne su za slučajeve koji uključuju ozbiljne optužbe ili potencijalne probleme u ponašanju, rekao je Ormond, napominjući da nije bio obaviješten ni o kakvim specifičnim suicidalnim komentarima Robinsona.

„Nastavit će ga pratiti psihijatrijsko, medicinsko i pritvorsko osoblje tijekom cijelog boravka“, dodao je Ormond.

Jesu li vlasti pronašle motiv?

Vlasti rade na tome da shvate što je Robinsona moglo dovesti na krov gdje je navodno ovog tjedna upucao Kirka.

Istražuju može li Robinsonova romantična veza s njegovom cimericom, koja je transrodna, biti povezana s pucnjavom, rekao je Cox za CNN-ovu Danu Bash.

„Ovaj partner je bio nevjerojatno kooperativan, nije imao pojma da se ovo događa i trenutno surađuje s istražiteljima“, rekao je Cox.

Foto: Profimedia

Gospodarska komora LGBTQ+ Utaha osudila je pucnjavu u izjavi u nedjelju.

„Svi tugujemo u ovom teškom trenutku“, rekla je izvršna direktorica i predsjednica Liz Pitts. „I trebat će nam svi da promijenimo narativ. Odbacivanjem mržnje i odabirom suosjećanja možemo početi graditi mostove koji će nas voditi naprijed.“

Istražitelji također istražuju sadržaj bilješke koju je Robinson ostavio, što je Cox, čini se, potvrdio Bashu u emisiji, ali je naznačio da je još uvijek u preispitivanju.

„To su stvari koje se još uvijek obrađuju radi točnosti i provjere te će biti uključene u dokumente o optužnici“, rekao je Cox.

Jud Hoffman, potpredsjednik platforme za razmjenu poruka Discord, u petak je u izjavi rekao da je bilo „komunikacije između cimera osumnjičenika i prijatelja nakon pucnjave u kojoj je cimer prepričavao sadržaj poruke koju je osumnjičenik ostavio negdje drugdje“.

Robinson, student treće godine elektrotehnike koji je odrastao u maloj prigradskoj zajednici Washingtona u Utahu, uhićen je nakon 33-satne potrage koja je privukla nacionalnu pozornost i potaknula val dezinformacija na internetu. Dok policija istražuje ubojstvo, vlasti su istaknule ono što su opisale kao antifašističke poruke ugravirane na čahurama metaka u pušci pronađenoj u blizini pucnjave kao potencijalni dokaz političkog motiva.

Na jednom metku bilo je ugravirano „Hej fašist! Hvataj!“ – poruka za koju je Cox u petak rekao da „govori sama za sebe“.

Rekao je da je Robinson radikaliziran „u prilično kratkom vremenu“.

Član Robinsonove obitelji rekao je istražiteljima da je osumnjičeni strijelac "postao politički orijentiraniji posljednjih godina" te da je kritizirao Kirka na nedavnoj obiteljskoj večeri, rekao je Cox.

Discord, videoigre i krvavi memovi

Poruke na čahurama metaka također su uključivale mješavinu memova i aluzija na videoigre. Sadržavale su niz strelica koje predstavljaju kontrole korištene za izvođenje napada u videoigri Helldivers 2 i tekst popularne talijanske pjesme povezane s antifašistima. Drugi natpisi više su nagovještavali veze s online trolanjem, uključujući i onaj koji je glasio: "Ako ovo čitaš, ti si gay LMAO."

Foto: Profimedia

Robinson je na kraju uhićen nakon što ga je otac prepoznao na slikama objavljenim u javnosti i nagovorio sina da se povjeri omladinskom pastoru, rekao je izvor iz policije za CNN. Obiteljski prijatelj potom je kontaktirao ured šerifa okruga Washington, rekli su dužnosnici.

Poruke za koje se vjeruje da ih je Robinson poslao na Discordu također su među tragovima koji su pomogli istražiteljima da ga pronađu kao osumnjičenika, rekli su dužnosnici.

U porukama je navedeno da je potrebno preuzeti pušku s mjesta preuzimanja, ostaviti pušku u grmu, promatrati područje gdje je puška ostavljena i zamotati pušku u ručnik, prema izjavi pod prisegom. Istražitelji su izjavili da su u blizini mjesta pucnjave otkrili pušku s zatvaračem zamotanu u ručnik.

Discord poruke, koje je Robinsonov cimer pokazao istražiteljima, također spominju graviranje metaka i spominju da su nišan i puška jedinstveni, rekli su dužnosnici.

A u Discord grupnom chatu nakon pucnjave, Robinson se našalio da je njegov "dvojnik" počinio zločin, izvijestio je The New York Times.

Nakon što je FBI objavio snimke nadzornih kamera muškarca na stubištu kampusa Sveučilišta Utah Valley, poznanik je u grupnom chatu označio Robinsonovo korisničko ime i pitao "wya", što znači "gdje si", izvijestio je Times.

Robinson je odgovorio u roku od minute, napisavši da ga njegov "dvojnik" pokušava "uvaliti u nevolje", navodi se u izvješću Timesa, napominjući da se razmjena dogodila oko 13 sati u četvrtak, nekoliko sati prije Robinsonovog uhićenja.

Foto: Profimedia

CNN nije neovisno potvrdio poruke u Discord chatu.

Nakon uhićenja, Robinson je isprva razgovarao s nekim policijskim snagama, ali je brzo zašutio u petak ujutro nakon što je angažirao odvjetnika, rekli su izvori upoznati sa slučajem prethodno za CNN.

Što će se dogoditi s Kirkovim podcastom i turnejom?

„Ako ste prije mislili da je misija mog supruga bila moćna, nemate pojma“, rekla je Erika Kirk u svom prvom javnom obraćanju nakon ubojstva supruga. „Nemate pojma što ste upravo oslobodili diljem ove zemlje.“

U emotivnom odavanju počasti svom suprugu, Erika Kirk podijelila je niz fotografija i videozapisa na društvenim mrežama na kojima drži i ljubi ruke svog supruga u njegovom otvorenom lijesu. Na jednoj fotografiji vidi se kako sjedi na stolici i naginje se nad lijesom.

Foto: Screenshot Instagram

„Nemate pojma kakvu ste vatru zapalili u ovoj supruzi“, rekla je u svom obraćanju u petak. „Plač ove udovice odjekivat će svijetom poput bojnog pokliča.“

Planirana turneja Charlieja Kirka po sveučilišnim kampusima, „Američka turneja povratka“, nastavit će se prema planu, rekla je Erika Kirk.

„Bit će još više turneja u godinama koje dolaze“, rekla je, napominjući da će se Americafest, godišnja konferencija Turning Point USA, i dalje održati u Phoenixu u prosincu.

„Bit će bolje nego ikad“, rekla je. „Radio i podcast emisija na koju je bio toliko ponosan nastavit će se.“

Erika Kirk rekla je da je morala objasniti odsutnost svog supruga svom dvoje male djece.

U četvrtak navečer, njihova trogodišnja kći pitala je: „Gdje je tata?“

„Dušo, tata te jako voli“, odgovorila je. „Ne brini. Na poslovnom je putovanju s Isusom, pa si može priuštiti tvoj budžet za borovnice.“

Prijatelji, kolege i obožavatelji također su odali počast Kirku, rekavši da za sobom ostavlja nasljeđe vjere i ljubavi.

Andrew Kolvet, izvršni producent emisije „The Charlie Kirk Show“, rekao je da je njegov prijatelj i kolega umro radeći ono što je volio.

„Charlie se nikada nije bojao intelektualne borbe. Bio je spreman ući u bilo koju arenu, raspravljati sa svima i raspravljati o bilo čemu – i volio je to“, rekao je Kolvet za Michaela Smerconisha s CNN-a u subotu. „To ga je osnažilo, znao je da su te interakcije ono čega su ljudi žudni.“

Kolvet je rekao da je Kirka bilo „uzbudljivo“ gledati te je opisao konzervativnog političkog aktivista kako „sve svoje budne trenutke provodi učeći, proučavajući i pokušavajući usavršiti svoje vještine“.

Kolvet i drugi su u petak bili domaćini komemorativnog izdanja Kirkove radio emisije i podcasta. Kirkovo promicanje osporavanja tuđih ideja kroz raspravu i debatu bilo je u središtu epizode podcasta.

Kirkova stolica ostala je za stolom, dirljivo prazna.

Ali, vidjevši Kirkove osobne predmete, poput kravata i igračaka koje su ostavila njegova djeca, Jack Posobiecu, konzervativnom komentatoru koji je blisko surađivao s Kirkom, osjetio je gubitak.

„Tek kad sam to gledao, shvatio sam da se po njih neće vratiti“, rekao je.

U danima nakon njegove smrti, Kirkovi računi na internetu stekli su milijune pratitelja, prema podacima koje je prikupio CNN. Videozapisi Kirkovih političkih argumenata koji promiču Trumpa i konzervativne prioritete također su zabilježili porast gledanosti, a mnogi isječci razmjenjuju se među obožavateljima.

Riječi "JA SAM CHARLIE KIRK" postale su poklič okupljanja među Kirkovim obožavateljima na društvenim mrežama od njegove smrti.

Kako reagiraju Kirkovi pristaše?

Kirkovi pristaše odali su počast aktivistu na bdijenjima u državama uključujući New York, Wisconsin, Virginiju, Sjevernu Dakotu i Utah. Bdijenja i molitveni krugovi u čast Kirka također će se održati ovog vikenda u nekoliko drugih država, uključujući Floridu i Colorado.

"Mi smo Charlie", pisalo je na jednom natpisu ožalošćenih na bdijenju u petak u Provu, Utah. "I nećemo šutjeti."

"Dobri ljudi moraju umrijeti", pisalo je na drugom natpisu. "Ali smrt ne može ubiti njihova imena."

Foto: Profimedia

Mnogi od onih na bdijenjima bili su mladi studenti, što svjedoči o njegovoj ogromnoj bazi obožavatelja na sveučilišnim kampusima. Turning Point USA, gdje je Kirk bio izvršni direktor, ima oko 800 sveučilišnih podružnica, prema web stranici organizacije.

Jedna ožalošćena, 22-godišnja studentica Alexis Breuer, rekla je da se Kirk „došao u vrijeme kada su se mnogi od nas bojali izraziti svoja uvjerenja, bojali smo se negativne reakcije svojih vršnjaka.“

„On je bio... netko drugi u našim godinama tko je razumio generaciju u kojoj smo bili“, rekla je za Reuters na bdijenju u Utahu. „Bio nam je primjer da se ne moramo bojati. Možemo rječito i mirno, bez straha, braniti svoja uvjerenja.“

Drugi sudionik bdijenja, 24-godišnji student Dallin Webecke, rekao je da je ubojstvo bilo „vrlo strašno“, ali je rekao da se pristaše drže jedni drugih radi utjehe.

„Nismo sami i još uvijek se možemo boriti zajedno“, rekao je za Reuters.

Na Sveučilištu Utah Valley, gdje se 3000 ljudi okupilo kako bi gledali Kirkov govor u srijedu kada je ubijen, mnogi se još uvijek bore s pucnjavom. Videozapis incidenta prikazuje studente kako vrište i bježe, a pozivi na 911 otkrivaju paniku gledatelja vidjevši Kirka pogođenog metkom.

Bivši zastupnik države Utah Phil Lyman rekao je da Kirk i dalje ima veliki globalni utjecaj čak i nakon svoje smrti te da će svjedočenje pucnjavi "promijeniti putanju" studenata koji su se okupili na kampusu na Kirkovom događaju.

"Ako se Charliejeve želje ispune, onda će se to promijeniti na vrlo pozitivan način", rekao je Fredricki Whitfield s CNN-a.

Sveučilište Utah Valley objavilo je da će se nastava nastaviti u srijedu - točno tjedan dana nakon napada. Savjetovanje o mentalnom zdravlju također će biti dostupno studentima, priopćilo je sveučilište.

Nije jasno hoće li Trump prisustvovati komemoraciji u čast Kirkovog "izvanrednog života i trajne ostavštine" na domaćem stadionu NFL-ovih Arizona Cardinalsa. U četvrtak je Trump rekao da ima "obvezu" prisustvovati Kirkovom sprovodu.

