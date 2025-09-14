Peskov komentirao 'političko ubojstvo' u SAD-u: 'Istina je da je...

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov ocijenio je ubojstvo američkoga desničarskog političkog aktivista Charlieja Kirka kao posljedicu polarizacije u američkom društvu.

"Zadatak američkih tijela za provođenje zakona je utvrditi jesu li to izolirani slučajevi ili je riječ o trendu, što bi bilo puno gore", rekao je Peskov u nedjelju u intervjuu za rusku državnu televiziju, prenijela je novinska agencija Interfax. "No istina je da je društvo trenutačno izuzetno polarizirano", izjavio je.

'Političko ubojstvo'

Kirk, 31-godišnji politički organizator, medijska osoba i prijatelj obitelji predsjednika Donalda Trumpa, ubijen je u srijedu u Uti dok je držao govor na otvorenom na sveučilišnom kampusu.

Bio je moćna snaga u konzervativnoj politici na lokalnoj razini, s posebnim naglaskom na privlačenje mladih birača.

Vlasti su osumnjičenika identificirale kao mladića, kazavši kako smatraju da je riječ o "političkom ubojstvu".

POGLEDAJTE VIDEO Trump je spreman prijeći na drugu fazu sankcija protiv Rusije!