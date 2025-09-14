SAD vrije, šef FBI-ja pod paljbom zbog atentata na Kirka: 'Nastupao je katastrofalno'

Pred direktorom FBI-ja Kash Patel je saslušanje u Kongresu zbog načina na koji je vodio istragu o ubojstvu konzervativnog aktivista Charlieja Kirka. Fokus istrage su propusti, uključujući Patelovu dezinfromaciju na društvenim mrežama da je "osumnjičenik" za ubojstvo uhićen.

Očekuje se da će Patel u utorak i srijedu svjedočiti pred pravosudnim odborima Senata i Zastupničkog doma, gdje će morati odgovarati ne samo na pitanja o tome kako je FBI postupao u slučaju Kirk, nego i o tome može li stabilizirati agenciju razdiranu političkim sukobima i unutarnjim potresima od njegova imenovanja, piše Al Jazeera.

Predsjednik SAD-a Donald Trump u subotu je pohvalio Patela zbog brzine kojom je ured identificirao i uhitio navodnog Kirkovog ubojicu, Tylera Robinsona.

No to nije zaustavilo kritike, čak ni od konzervativaca, koji su počeli sumnjati je li Patel kvalificiran za vođenje najviše državne agencije za provođenje zakona s 38.000 zaposlenih, uključujući 13.000 agenata.

U izjavi objavljenoj u petak na platformi X, Christopher F. Rufo, član konzervativnog think tanka Manhattan Institute, napisao je da je „vrijeme da republikanci procijene je li Kash Patel prava osoba za vođenje FBI-ja“. „Posljednjih je dana nastupao katastrofalno i nije jasno ima li potrebnu stručnost za istragu, infiltraciju i razbijanje nasilnih pokreta, bilo koje ideologije, koji prijete miru u Sjedinjenim Državama“, dodao je.

„Posljednjih sam dana bio na telefonu s mnogim konzervativnim liderima, svi odreda snažno podržavaju Trumpovu administraciju, a nitko od njih nema povjerenja da je trenutačna struktura FBI-ja dorasla tom zadatku“, rekao je Rufo.

Situacija u FBI-ju zabrinjava

Konzervativni komentator Erick Erickson također se oglasio, napisavši na X-u: „Situacija s FBI-jem zabrinjava.“ Prethodno je Guardian izvijestio da su se i ekstremno desne skupine izrugivale Patelu zbog njegova „nespretnog odgovora“ na Kirkovo ubojstvo.

Dok su agenti provodili istragu, Patel je objavio na X-u: „Osumnjičenik za današnje užasno ubojstvo u kojem je život izgubio Charlie Kirk sada je uhićen.“ Pokazalo se da to nije bilo točno. Ubrzo je objavio da je osoba uhićena pa puštena. Republikanac Dick Durbin opisao je Patelovu pogrešku kao „amaterizam“ i doveo u pitanje njegovu profesionalnost.

Kako se potraga odužila, Patel je u četvrtak bijesno istresao frustracije na zaposlenike FBI-ja zbog, kako je smatrao, njihova propusta da ga pravovremeno informiraju, uključujući i to da mu nisu odmah pokazali fotografiju osumnjičenog napadača, izvijestila je agencija Associated Press.

Na dan kad je Kirk ubijen, Patel se također suočio s tužbom trojice viših dužnosnika FBI-ja otpuštenih u kolovoškom „čišćenju“, koje su oni opisali kao osvetničku kampanju Trumpove administracije.

Među njima je bio Brian Driscoll, koji je kao vršitelj dužnosti direktora FBI-ja u prvim danima Trumpove administracije odbio zahtjeve Ministarstva pravosuđa za imenima agenata koji su istraživali nerede 6. siječnja 2021. u američkom Kongresu.

Driscoll je u tužbi naveo da je otpušten nakon što je osporio želju vodstva da otpusti pilota FBI-ja kojeg su na društvenim mrežama pogrešno identificirali kao osobu uključenu u potragu agencije za povjerljivim dokumentima u Trumpovom imanju Mar-a-Lago.

Patel se suočava i s drugim pitanjima, uključujući njegovo nastavljanje progonjenja Trumpovih pritužbi dugo nakon završetka istrage o Rusiji, te preraspodjelu resursa koja je dala prednost borbi protiv ilegalne imigracije i uličnog kriminala.

„Zbog skepticizma koji neki članovi Senata imaju i dalje imaju, iznimno je važno da se na ovim saslušanjima pokaže u najboljem svjetlu“, rekao je Gregory Brower, bivši vodeći dužnosnik FBI-ja za odnose s Kongresom. FBI je odbio komentirati Patelovo nadolazeće svjedočenje.

