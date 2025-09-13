Od sramežljivog mladića do atentatora: Što je Tylera dovelo do krova gdje je upucao Charlieja Krika?

Mladić iz Utaha, Tyler Robinson, glavni je osumnjičenik za ubojstvo Charlieja Kirka. Vlasti pokušavaju shvatiti je Robinsona dovelo do krova gdje je ovog tjedna upucao konzervativnog aktivista, piše CNN.

Odrastajući u predgrađu Utaha, pred Tylerom Robinsonom činilo se bila je obećavajuća budućnost. Imao je blisku obitelj, dobre rezultate na standardiziranim testovima i prosjek ocjena 4,0. Nakon što je završio srednju školu 2021. godine, snimio je video u kojem ponosno recitira pismo Sveučilišta Utah State koje mu nudi četverogodišnju stipendiju za zasluge.

Ali Robinson je napustio državnu školu nakon samo jednog semestra. Glasnogovornik sveučilišta u petak je izjavio da je Robinson "kratko pohađao Sveučilište Utah State jedan semestar 2021. godine." Bio je student predinženjerstva na sveučilištu, ali je uzeo dopust nakon prvog semestra, rekao je glasnogovornik.

Robinson se potom upisao na Tehnički fakultet Dixie u St. Georgeu, rekao je glasnogovornik fakulteta u izjavi. Trenutačno je student treće godine programa naukovanja za električara, a prema državnim podacima, licencu za električara za naučnika dobio je 2022. godine.

This is Tyler Robinson, who is being accused of murdering Charlie Kirk, reading a letter he received from Utah State University for a $32,000 scholarship. pic.twitter.com/8PIJMQ7xV4 — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) September 12, 2025

Tyler Robinson his moms Facebook, they seemed like good parents. College brainwashed this kid pic.twitter.com/2MCRgPlsFs — James Lisicky (@james_lisicky) September 12, 2025

'Nije pričao o politici'

Ljudi koji su poznavali Robinsona opisivali su različita sjećanja na njegove političke sklonosti. Električar koji je radio s Robinsonom na jednom poslu opisao je svog kolegu kao sramežljivu osobu, "nije bio pričljiv osim ako mu se ne bi obratio". Robinson "nije baš pričao o politici... osim ako netko nije spomenuo temu", rekao je električar, dodajući da "nije bio previše naklonjen Trumpu ili Charlieju (Kirku)".

Bivši kolega iz razreda opisao je Robinsona kao osobu koja je "vrlo, jako zainteresirana za videoigre" i dizajn videoigara. Robinson i njegovi prijatelji "provodili bi ručkove igrajući kartaške igre i sve te stvari", rekao je.

Robinson je bio "stalno tih" i "pomalo glup", rekao je kolega iz razreda, dodajući da se ne sjeća da je davao zabrinjavajuće izjave ili da je upadao u nevolje. "Bilo je zabavno biti s njim, zabavno je bilo razgovarati s njim. Samo je bio pomalo sramežljiv i nije se često otvarao."

'Ne znam što se promijenilo'

Prije nekoliko godina u srednjoj školi, Robinson je, kao i njegova obitelj, bio politički konzervativan i podržavao je predsjednika Donalda Trumpa uoči izbora 2020., rekao je za CNN jedan od Robinsonovih bivših kolega iz razreda.

"Kad sam upoznao njega i njegovu obitelj, bili su poput tvrdokornog Trumpa", rekao je bivši kolega iz razreda. "Kad se to dogodilo, bio sam kao... Ne znam što se promijenilo."

Zapisi o registraciji birača pokazuju da je Robinson trenutačno registriran za glasanje neovisno o stranci, iako nikada nije glasao, rekao je službenik okruga Washington u izjavi.

Roditelji registrirani konzervativci

Robinsonov rodni grad je mirno predgrađe St. Georgea, grada u jugozapadnom kutu države. Njegovi roditelji, koji nisu odgovorili na pozive za komentar, registrirani su republikanci prema državnim evidencijama birača, a u zajednici se smatraju prijateljski raspoloženima i spremnima pomoći, rekli su susjedi.

Fotografije s društvenih mreža prikazuju obitelj kako putuje i uživa u aktivnostima na otvorenom, uključujući i neke koje prikazuju Robinsona i njegovu braću kako rukuju oružjem.

Druge fotografije sugeriraju da je Robinson dugo bio duboko uključen u online kulturu. Na jednoj fotografiji za Noć vještica, njegova majka je primijetila da je Robinson bio odjeven kao "neki tip iz mema".

Živio je s cimerom

Robinson je nedavno živio u stambenom kompleksu u St. Georgeu, gdje je jedan 25-godišnji susjed rekao CNN-u da je s njim razgovarao nekoliko puta, iako se ne sjeća da je navodni napadač imao snažne stavove o politici.

"Mislio sam da je republikanac, ali pretpostavljam da sam pogriješio u vezi s tim", rekao je susjed.

Drugi susjed koji je živio u kompleksu, a koji je također tražio da ostane anoniman, opisao je Robinsona kao "super povučenog" i rekao da ga rijetko viđa vani. Susjed je rekao da se čini da Robinson ima barem jednog cimera.

'Činio mi se normalna osoba'

Robinsonov obiteljski dom nalazio se u susjedstvu udaljenom 10 minuta vožnje. Jesse Garcia, koji živi nekoliko kuća dalje od Robinsonove obitelji, rekao je da se činio kao "normalna osoba".

Garcia je rekao da je viđao Robinsona po susjedstvu i da se nije mogao sjetiti nikakvih znakova upozorenja na političko nasilje.

"Nikad ne bih to pomislio o njemu", rekao je Garcia, dodajući da je Robinsonovo uhićenje "izazvalo potpuno strahopoštovanje".

O Kirku razgovarali na obiteljskoj večeri

Guverner Utaha Spencer Cox je rekao da je član Robinsonove obitelji istražiteljima rekao da je Robinson na nedavnoj obiteljskoj večeri spomenuo Kirkov nadolazeći događaj na Sveučilištu Utah Valley te da su "razgovarali o tome zašto ga ne vole i o njegovim stavovima", rekao je Cox. "Član obitelji također je izjavio da je Kirk pun mržnje i da širi mržnju."

Nakon pucnjave, policija je pronašla pušku s repetirajućim zatvaračem ostavljenu u šumovitom području u blizini kampusa. Čahure metaka u pušci imale su ugravirane fraze, rekla je policija, uključujući "Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao", očitu referencu na talijansku antifašističku pjesmu koja je od tada poprimila nova značenja u videoigrama i online kulturi.

Na jednom metku je bilo ugravirano "Hej fašisto! Hvataj!", poruka za koju je guverner Utaha u petak rekao da "govori sama za sebe". Član Robinsonove obitelji rekao je istražiteljima da je osumnjičeni "postao politički orijentiraniji posljednjih godina", a posebno je napao Kirka na nedavnoj obiteljskoj večeri, rekao je Cox.

Foto: Profimedia

Ostavio poruke na čahurama

Poruke na čahurama metaka uključivale su i mješavinu memova i aluzija na videoigre, što sugerira duboko uranjanje u ironijom natopljen online svijet u kojem je značenja teško precizno dešifrirati.

Uključivale su niz strelica koje predstavljaju kontrole korištene za izvođenje napada u videoigri Helldivers 2 i tekst popularne talijanske pjesme povezane s antifašistima ali nedavno popularizirane u drugoj igri, Far Cry 6, i Netflixovoj seriji.

Druge gravure su više aludirale na veze s online trolanjem i memovima, uključujući jednu koja je glasila: "Ako ovo čitaš, gay si LMAO."

Otac ga nagovorio da se preda

Nakon 33-satne potrage koju su vodili savezni i lokalni dužnosnici i molbi javnosti za pomoć, dužnosnik policije rekao je za CNN da je Robinsonova obitelj pomogla u organiziranju njegova uhićenja nakon što ga je otac prepoznao na fotografijama koje je objavio FBI.

"Tyler, jesi li to ti? Ovaj izgleda kao ti", upitao je 22-godišnjaka, rekao je za CNN policijski službenik upoznat s istragom. Njegov sin je priznao da je to on, rekao je izvor, a kada ga je otac potaknuo da se preda, rekao je da bi se radije ubio.

No nakon što ga je otac uvjerio da razgovara s pastorom za mlade, izvor je rekao da je Robinson pristao na pritvor. Robinson do sada nije razgovarao s istražiteljima, ostavljajući vlastima da nastave svoj rad kako bi razumjeli uzroke ubojstva. Podizanje službene optužnice najavljeno je za sljedeći tjedan.

