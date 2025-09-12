Likvidacija stvorila sjeme straha, prijeti veća radikalizacija: 'Zašto je to nekome prijetnja?'

Amerika možda postaje preopasna za politiku. Ubojstvo Charlieja Kirka, veleposlanika predsjednika Donalda Trumpa među mladim konzervativcima, izazvalo je takav osjećaj šoka da neki zakonodavci sada preispituju vrstu slobodnog, vanjskog kampanjskog djelovanja koje su njegove burne fakultetske ture trebale očuvati, piše CNN u svojoj analizi.

Rizici kojima se izlažu oni koji se uzdižu na javni pijedestal otkriveni su dan nakon Kirkovog ubojstva u Utahu, mučnog završetka 12 mjeseci političkog nasilja.

Foto: Profimedia

Rizik: Politika će postati još radikaliziranija

Ravnoteža između političkog slobodnog govora i sigurnosti koju svaki kandidat sada mora procijeniti riskira biti nagnuta prema ograničenim okupljanjima u zatvorenom prostoru, manjoj publici i manjoj interakciji s biračima. To bi značilo da bi politika - koja je već okaljana močvarama društvenih medija gdje se sve više provodi - riskira da postane još radikaliziranija, distancirana od birača i dominirana trikovima, a ne problemima.

"Volim biti dostupan, ali biti dostupan počinje izgledati kao biti ranjiv", rekao je u četvrtak republikanski senator Sjeverne Dakote Kevin Cramer.

Jedna promjena nakon Kirkovog ubojstva, na velikom događaju na otvorenom, mogla bi biti preseljenje okupljanja u zatvorene prostore.

"Mislim da je jedan od načina ublažavanja rizika taj što više ne održavamo velike događaje na otvorenom, i to je, to je jako loše", rekao je Cramer. "Ne bih volio propustiti priliku da se samo susrećem s ljudima i razgovaram."

Foto: Profimedia

Izravan, ali civiliziran politički diskurs

Političari su se oduvijek suočavali s bučnim masama. A ovog ljeta, posebno, neki republikanci ostavili su dojam da pokušavaju izbjeći birače u gradskim vijećnicama koji ih žele ispitivati ​​o Trumpovom kontroverznom 'velikom, prekrasnom zakonu'. Istovremeno, postaje očito da su neki orkestrirani prosvjedi više osmišljeni da utišaju zastupnika nego da ga saslušaju. A od američke invazije na Irak 2003. godine, rijetko je bilo televizijskog kongresnog saslušanja neometanog prosvjedima namijenjenim ušutkavanju svjedoka.

U nekim aspektima, Kirkovi događaji bili su o pokušaju vođenja politike na pravi način. Poticao je izravan, ali civiliziran politički diskurs i udvarao se skepticima, čak i ako su događaji bili koreografirani kako bi se stvorili isječci koje bi slao viralno na YouTubeu.

Antiteza onoga za što se Charlie Kirk zalagao

Zastupnik Warren Davidson, republikanac iz Ohija, rekao je u četvrtak za CNN da se ljudi sada često pojavljuju na političkim događajima ne kako bi iznosili valjane argumente, već kako bi stvorili spektakl. "Željeli su samo vikati i negodovati, a da ih se ne čuje. Zapravo samo žele dehumanizirati i ne sudjelovati u govoru i raspravi. To je antiteza onoga za što se Charlie Kirk zalagao", rekao je.

Rizici kampanje oduvijek su bili akutni. Godine 1968. demokratski predsjednički kandidat Robert F. Kennedy upucan je i smrtno ranjen u hotelskoj kuhinji nekoliko trenutaka nakon što je pobijedio na kalifornijskim predizborima. Godine 2011. demokratska zastupnica iz Arizone Gabrielle Giffords održavala je konstitutivni sastanak na parkiralištu kada je upucana i zadobila ozljedu mozga koja joj je promijenila život.

Foto: Profimedia

Ugroženi temelji demokracije: Zašto je iznošenje svog stava nekome prijetnja?

Senator iz Oklahome Markwayne Mullin, Kirkov prijatelj, rekao je u srijedu za CNN-ovu Kaitlan Collins da je nešto temeljno u demokraciji bilo ugroženo nakon njegove smrti. "Ono što je frustrirajuće u cijeloj ovoj stvari jest to što ovdje imate tipa koji nije bio političar. Možete reći da je bio kontroverzan ili ne, ali ne znam zašto bi bio kontroverzan, jer svi imamo pravo na svoje stavove."

Mullin je nastavio: "On je uporno dopuštao ljudima da koriste naš Prvi amandman, a to je sloboda govora, i otišao bi tamo i... samo dao priliku onima koji imaju suprotno mišljenje o njemu da iznesu svoj stav u sigurnom okruženju. Zašto je to nekome prijetnja? Zašto je to prijetnja?"

Zastupnici zahtijevaju veću sigurnost

Predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson rekao je novinarima u četvrtak da će se sada voditi ozbiljni razgovori o većoj sigurnosti za zastupnike kada su izvan osiguranog okruženja u Kapitolu - ali čak i tamo, zastupnici su morali bježati za život 6. siječnja 2021., kada su ga napali Trumpovi pristaše.

"Pod vrlo temeljitim smo pregledom postojećih opcija i kako bismo ih možda trebali poboljšati kako bismo osigurali sigurnost članova", rekao je Johnson. "To je velika briga svih njih i njihovih supružnika kod kuće i njihovih obitelji i svega. Dakle, s tim su povezani i troškovi."

Ipak, ponuditi svakom zastupniku vrstu sigurnosti koju primaju Johnson i drugi visoki članovi kongresnog vodstva je nemoguće.

Čak bi i mali timovi za svakog člana Kongresa koštali milijarde dolara. A preseljenje političkih događaja unutra i uvođenje sigurnosti u stilu zračnih luka za sve javne sastanke ne bi bilo nepogrešivo rješenje. Političari su ranjivi svugdje. Predsjednik Abraham Lincoln ubijen je tijekom posjeta kazalištu. Vođa većine u Zastupničkom domu Steve Scalise upucan je na kongresnom bejzbolskom treningu. A demokratkinja Melissa Hortman, počasna predsjednica Zastupničkog doma savezne države Minnesote, i njezin suprug Mark ubijeni su u lipnju u vlastitom domu.

Foto: Profimedia

Mala javna okupljanja - žila kucavica demokracije

Za godinu dana, članovi Zastupničkog doma i trećina njihovih kolega u Senatu vodit će kampanju za međuizbore. Čim se glasovi prebroje, nova predsjednička kampanja započet će u višegodišnjem ciklusu američke političke obnove. Neposredno nakon Kirkove smrti teško je zamisliti da će stvari biti iste. Ali ako kampanja postane manja i prođe iza mnogih slojeva sigurnosti, nešto suštinski američko bit će izgubljeno.

Mala javna okupljanja - u kafićima, parkovima, dvorištima i školama - su žila kucavica demokracije. Čak i na početku predsjedničkih kampanja, u državama s ranim glasanjem, kandidatima nedostaju sredstva za ogromne sigurnosne detalje.

Birači bi izgubili ako bi bili lišeni susreta s kandidatima na diskretnim okupljanjima. Velike političke karijere započele su na ovaj način. Godine 2007. Barack Obama prošao je kroz države s ranim glasanjem razgovarajući o zdravstvenoj skrbi i usavršavajući svoju personu na panju - postavši potpuni kandidat tek nekoliko tjedana prije prvih natjecanja za nominacije.

Foto: Profimedia

Godine 2015. Trump je također bio bliži narodu. Na jednom od ranih događaja u Južnoj Karolini - ručku Trgovinske komore - poslovni rukovoditelji stajali su na svojim stolicama prekrivenim tkaninom kako bi ga vidjeli, u ranom znaku pobunjeničke moći koja će preokrenuti Republikansku stranku naglavačke.

Nova nacionalna tragedija dok nacija obilježava prethodnu

Četvrtak je donio još klišea dok su političke osobe s obje strane naglasile potrebu izbjegavanja daljnjeg političkog nasilja. Kao i uvijek, što se užasan događaj više udaljava u prošlost, to se više čini da svaka strana misli da je teret na drugoj.

Demokrati su ljutito reagirali na Trumpov video obraćanje u Ovalnom uredu u srijedu, u kojem je predsjednik ignorirao nasilje nad demokratima, okrivio 'radikalnu ljevicu' za Kirkovu smrt i nagovijestio obračun s liberalnim organizacijama i demokratskim gradovima.

Foto: Profimedia

"Bilo da se radi o članu Kongresa ili o predsjedniku Sjedinjenih Država, pretpostavljati, tvrditi i prebacivati ​​krivnju kada FBI nije uspio ni uhititi napadača, apsolutno je neodgovoran čin", rekla je novinarima zastupnica New Yorka Alexandria Ocasio-Cortez.

Kirkova smrt neće ništa promijeniti?

Konzervativci, posebno na društvenim mrežama i desničarskim televizijskim mrežama, nastavili su tvrditi da su demokrati, a ne predsjednik, odgovorni za opasnu političku atmosferu. Trumpovi pristaše tvrde da ga je nazivanje opasnošću za demokraciju - ili 'fašistom', omiljenom riječju nekih online progresivaca - izravno doprinijelo pokušajima atentata na njega.

Neslaganje ukazuje na razlog zašto Kirkova smrt vjerojatno neće ništa promijeniti. Svaki incident ili zločin stvara zalihu ljutnje koja postaje samoodržavajući izvor budućih napetosti.

Svaki stranački aktivist ima trajnu zalihu ogorčenosti kojom se može obračunati sa svojim protivnicima. Slično je dubokom bunaru pritužbi nakupljenih stoljećima koji uvijek sprječava napredak prema miru na Bliskom istoku.

Foto: Profimedia

Amerikanci prečesto pronalaze neprijatelje - kod kuće

Kirk je ubijen uoči 24. godišnjice napada 11. rujna. To je potaknulo usporedbe između današnje otrovne političke klime i nacionalnog jedinstva koje se vidjelo nakon napada na New York i Washington. U stvari, to jedinstvo je više bilo zajednički spoj izazvan šokom i strahom. Nije trebalo predugo nakon napada da se žestoka stranačka politika, jedva zacijelila nakon spornih predsjedničkih izbora 2000. godine, vrati s 'grmljavinom'.

Misli se uvijek okreću bivšem predsjedniku Georgeu W. Bushu u ovo doba godine. 43. predsjednik je točno opisao trenutno stanje u naciji u elokventnoj izjavi nakon Kirkovog ubojstva u srijedu. "Nasilje i zloba moraju se ukloniti s javnog trga. Članovi drugih političkih stranaka nisu naši neprijatelji; oni su naši sugrađani", napisao je.

"Gotovo je četvrt stoljeća otkako se Bush popeo na hrpu ruševina na Ground Zerou i koristeći glasan megafon okupio preplašenu naciju da se bori. Tada je zemlja imala zajedničkog neprijatelja: Osamu bin Ladena i Al-Qaidu. Sada Amerikanci prečesto pronalaze svoje neprijatelje kod kuće", zaključuje CNN.

POGLEDAJTE VIDEO: Željka Markić o ubojstvu Kirka: 'Ovo što se dogodilo Kirku je jedan od tragičnih, ali logičnih ishoda'