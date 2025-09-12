Pogledajte kako je Joe Rogan saznao za Kirkovu likvidaciju: Odmah se uhvatio za glavu

Američki podcaster Joe Rogan gotovo je ostao bez teksta kad je čuo vijest o ubojstvu konzervativnog aktivista Charlieja Kirka, javlja Daily Mail u petak.

Za stravičnu likvidaciju doznao je dok je snimao podcast s popularnim glumcem Charliejem Sheenom. "Upravo smo saznali da je Charlie Kirk upucan", rekao je šokirani Rogan i uhvatio se za glavu. Svoju produkcijsku ekipu zatim je upitao je li Kirk mrtav. "Ovo je je**no užasno", izjavio je potom Sheen.

'Mnogi će ovo slaviti'

Rogan je nakratko zastao kako bi se sabrao i duboko udahnuo. "Ubijen je samo zato što ima drugačije mišljenje i drugačiju ideologiju od nekog drugog", nastavio je pričati Sheen dok je Rogan djelovao zbunjeno.

This was Joe Rogan reacting live on the shooting of Charlie Kirk--



Note Charlie Sheen has a better moral compass than half these freaks online pic.twitter.com/KQWlEV16s8 — ₩₳Ɽ ₱₳₮Ⱨ (@WarPath2pt0) September 11, 2025

Kad su mu potvrdili da je Kirk mrtav, Rogan je udahnuo i rekao da će puno ljudi slaviti smrt. "Jako strašno i opasno je slaviti ili bilo kako poticati takvo ponašanje ljudi. Nije nasilan, samo je pričao, bez obzira na to slažete li se s njim ili ne. Ima puno stvari u kojima se nisam slagao s njim", rekao je Rogan. "Imate pravo ne slagati se s ljudima, a da slavite činjenicu da su upucani", dodao je Rogan.

Podsjetimo, Kirk je u srijedu ubijen hicem u vrat dok je pred oko tri tisuće ljudi držao skup na sveučilištu u saveznoj državi Utah. Istražitelji već treći dan intenzivno tragaju za snajperistom koji je trenutačno još uvijek na slobodi.

