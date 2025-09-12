Nove fotografije 'osobe od interesa'! FBI pokazao ključni video: Osumnjičenik hoda po krovu zgrade

Odjel za javnu sigurnost američke savezne države Utah objavio je snimku osumnjičenog za ubojstvo Charlieja Kirka. Snimka prikazuje muškarca kako trči preko krova školske zgrade te potom ulazi u obližnju šumu, a tamo je kasnije pronađena puška kojom je Kirk ubijen.

Podsjetimo, konzervativni influencer i Trumpov bliski saveznik upucan je u srijedu u vrat dok se obraćao publici na sveučištu u Utahu. Prevezen je u bolnicu, ali je ubrzo nakon toga preminuo. Napadač je još u bijegu.

Ključni događaji:

objavljena snimka bijega osumnjičenog za ubojstvo

policija navodno ima ime napadača

FBI nudi 100.000 dolara za informacije o ubojstvu

Trump će odlikovati Kirka Predsjedničkom medaljom slobode

Potraga za napadačem je u tijeku

Sve informacije o jučerašnjem danu mogli ste pratiti na Net.hr

6.26 - FBI i dužnosnici objavili su novi video i slike "osobe od interesa" u vezi s pucnjavom na konzervativnog aktivista Charlieja Kirka, dok se potraga nastavlja, piše Sky News.

Na konferenciji za novinare u petak, guverner Utaha Spencer Cox pokazao je video snimku osumnjičenika kako hoda po krovu zgrade s mjesta gdje je ispaljen smrtonosni hitac. Zatim se vidi kako se spušta i kreće prema šumovitom području, gdje je, prema policiji, ostavio pušku.

🚨 NEW FOOTAGE::: SHOOTER ON ROOF



FBI releases exclusive close-up footage of Charlie Kirk shooter suspect jumping off Utah Valley University roof, 3 mins after the assassination. Suspect fled the scene, with over 7,000 tips already received. #CharlieKirk pic.twitter.com/dYj4Qk4qAm — Culture War Report (@CultureWar2020) September 12, 2025

Dodatne slike koje je objavila policija prikazuju osumnjičenika u šeširu, sunčanim naočalama i ruksaku.

Istražitelji su proveli gotovo 200 intervjua vezanih uz slučaj, dok 20 partnera u provođenju zakona radi na istrazi, rekao je guverner Cox.

Tužitelji će tražiti smrtnu kaznu za napadača, rekao je. Ranije su vlasti izjavile da se smatra da je strijelac skočio s krova i pobjegao u susjedstvo nakon što je ispalio jedan hitac.

Također su rekli da je osumnjičenik muškarac koji "čini se da je studentske dobi" i stopio se s kampusom Sveučilišta Utah Valley u Oremu, gdje je Kirk ubijen.

We're releasing additional photos of the person of interest in connection with the murder of Charlie Kirk at Utah Valley University. Please send all tips available to: https://t.co/XXzYBH1GkE pic.twitter.com/DgLOlrU6Cx — Utah Public Safety (@UtahDPS) September 12, 2025

Charlie Kirk, desničarski influencer, smrtno je ranjen u vrat u srijedu poslijepodne dok je govorio sveučilišnim studentima na jednom događaju. Preminuo je u bolnici nakon što je upucan.

State Department stranim državljanima: Pazite što objavljujete o Kirkovu ubojstvu

Američki State Department upozorio je strane državljane na posljedice u slučaju da opravdavaju nasilje na internetu, nakon ubojstva utjecajnog konzervativnog aktivista Charlieja Kirka i mnogih dezinformacija o događaju koje su uslijedile.

Zamjenik državnog tajnika Christopher Landau u četvrtak je na X-u napisao da "u svjetlu jučerašnjeg užasnog atentata na jednu od vodećih političkih figura, želim naglasiti da stranci koji veličaju nasilje i mržnju nisu dobrodošli posjetitelji naše zemlje", rekao je ne spominjući Kirka imenom.

Landau je rekao da je "zgrožen" što su neki korisnici društvenih mreža pokušali opravdati ili umanjiti značaj tog čina te da je naložio konzularnim službenicima da poduzmu mjere, bez navođenja detalja.

Također je pozvao ljude da mu izravno prijave komentare stranih državljana kako bi State Department mogao "zaštititi američki narod", ali nije naveo nikakve konkretne slučajeve.

Kirk, istaknuti pristaša američkog predsjednika Donalda Trumpa, upucan je u vrat tijekom događaja na otvorenom Sveučilišta Utah Valley (UVU) u srijedu i preminuo je od zadobivenih ozljeda.

Potraga za počiniteljem je u tijeku, a američki FBI u četvrtak je objavio fotografije "osobe od interesa" u crnoj majici s dugim rukavima, šiltericom i sunčanim naočalama. Potvrdili su da su pronašli i snajpersku pušku za koju se vjeruje da je korištena u atentatu.

Konfuzija i teorije zavjere proširile su se internetom nakon ovog događaja.

Kako se potraga nastavljala, pojavila su se nagađanja na internetu, uglavnom neutemeljena, o okolnostima pucnjave i identitetu ubojice.

Internetski postovi također sadrže lažne naslove o ubojstvu ili stvarne naslove s lažnim vremenskim oznakama kako bi se tvrdilo da su mediji unaprijed znali za plan.

Dok se u četvrtak nastavljala potraga za ubojicom konzervativnog influencera Charlieja Kirka, Michael Mallinson, 77-godišnji kanadski umirovljenik, bio je žrtva uznemiravanja nakon što su ga neki korisnici na X-u lažno optužili za ubojstvo tog saveznika Donalda Trumpa, ispričao je za AFP.

„To je moja slika, to je moje ime, ali to nisam ja i stvarno ne znam što da radim“, rekao je, dodajući da je zabrinut zbog „dugoročnih posljedica“ jer „te stvari zauvijek ostaju na društvenim mrežama“.