Dirljivi prizori na pisti: Mnogi noćas u SAD-u pričaju o ovom! JD Vance slomljen od boli držao ruku na Kirkovom lijesu

Avionom Air Force Two lijes Charlieja Kirka stigao je u njegovu matičnu državu Arizonu.

Supruga američkog potpredsjednika JD Vancea Usha izašla je iz aviona s Erikom, Kirkovom udovicom. Obje žene nosile su crno i sunčane naočale. Potpredsjednik Vance bio je samo nekoliko koraka iza njih u tamnom odijelu.

Dok je skupina uniformiranih vojnika ukrcavala lijes u avion, JD Vance, vidno potresen, držao je ruku na lijesu.

🚨 JUST IN: VP JD Vance helped load Charlie Kirk’s casket onto Air Force Two



This is beautiful. I love how much Charlie is being honored.



An incredible send off for an incredible patriot 🙏🏻 pic.twitter.com/tqPKbqlivS — Nick Sortor (@nicksortor) September 11, 2025

Vance je na društvenim mrežama napisao da je njegov odnos s Kirkom započeo prije nekoliko godina nakon što se pojavio u emisiji Tuckera Carlsona na Fox Newsu. Kirk mu se tada obratio kako bi ga pohvalio, "i taj trenutak ljubaznosti započeo je prijateljstvo". Vance je Kirka opisivao kaoo pravog prijatelja.

Sve najnovije informacije pratite OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Od Trumpovog miljenika do žrtve atentata: Tko je bio čovjek koji je dijelio Ameriku?