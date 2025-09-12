Bivši predsjednik Brazila ide iza rešetaka na 27 godina zbog planiranja državnog udara

Sudbeno vijeće brazilskog Vrhovnog suda osudilo je u četvrtak bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara na 27 godina i tri mjeseca zatvora zbog planiranja državnog udara kako bi ostao na vlasti nakon poraza na izborima 2022. godine.

Kazna je izrečena nakon što je proglašen krivim za zavjeru s ciljem osiguranja "nastavka svoje autoritarne vlasti" unatoč porazu od sadašnjeg ljevičarskog predsjednika Luiza Inacija Lule da Silve na izborima 2022. godine.

Presudom vijeća od petero sudaca brazilskog Vrhovnog suda Bolsonar je postao prvim bivšim predsjednikom u povijesti te zemlje osuđen za napad na demokraciju. Presuda je izazvala neodobravanje predsjednika SAD-a Donalda Trumpa.

"U ovom slučaju kao da se susreću Brazil i njegova prošlost, sadašnjost i budućnost", rekla je sutkinja Carmen Lucia prije glasanja za osudu Bolsonara, referirajući se na povijest punu vojnih udara i pokušaja rušenja demokracije.

Dodala je da postoje brojni dokazi da je Bolsonaro djelovao "s ciljem narušavanja demokracije i institucija".

Četiri od petero sudaca glasalo je za osuđujuću presudu bivšeg predsjednika prema pet točaka optužnice: sudjelovanje u oružanoj kriminalnoj organizaciji, pokušaj nasilnog ukidanja demokracije, organiziranje puča, oštećenje vladine imovine i oštećenje zaštićenih kulturnih dobara. Jedan sudac glasao je za njegovo oslobađanje.

Bolsonarov bliski saveznik Trump, koji je slučaj nazvao "lovom na vještice", i kao odmazdu Brazilu povećao carine, odredio sankcije protiv predsjedavajućeg suca i ukinuo vize većini sudaca visokog suda.

Trump je u četvrtak rekao da je iznenađen i vrlo nesretan što je Bolsonaro osuđen.

Presuda nije bila jednoglasna, budući da je sudac Luiz Fux oslobodio bivšeg predsjednika svih optužbi i doveo u pitanje nadležnost suda.

Taj jedan glas mogao bi otvoriti put osporavanjima presude, a time i približiti završetak suđenja bliže predsjedničkim izborima u listopadu iduće godine. Bolsonaro je više puta rekao da će se kandidirati na tim izborima unatoč zabrani kandidiranja za dužnost.

Američki državni tajnik Marco Rubio objavio je na X-u da je sud "nepravedno presudio", dodajući da će "Sjedinjene Države u skladu s tim odgovoriti na ovaj lov na vještice."