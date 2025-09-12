Nakon brutalne likvidacije isplivala zlokobna tišina: Tko može ugušiti usijani bijes nacije?

U eri fragmentiranih medijskih okruženja i opadajućeg povjerenja u institucije, mnogi se boje da nema drugog načina osim eskalacije političkog nasilja. Atentat na Charlieja Kirka izazvao je kakofoniju osuda i tuge od strane vođa cijelog političkog spektra.

Ali u toj buci nedostajao je glas ujedinjujućeg političkog vođe koji poziva na smirivanje, piše u svojoj analizi Politico.

Nitko se nije činio dobro pozicioniranim da odigra umirujuću ulogu koja je u prošlosti pripala predsjednicima i vjerskim vođama nacije. "Tražim, ali ne mogu tvrditi da mogu identificirati tu osobu“, rekao je bivši guverner Indiane Mitch Daniels za Politico. Daniels, republikanac iz otmjenijeg vremena u američkoj politici, nije bio sam u svojoj procjeni sumornog krajolika.

Foto: Profimedia

Trump je populist, a populisti se zaderžavaju na ljutnji

Bill Daley, bivši šef kabineta predsjednika Baracka Obame, rekao je u intervjuu da je predsjednik Donald Trump „jedini koji to može učiniti, jer on predstavlja sve.“

Zastupnik Don Bacon, ikonoklastični republikanac iz Nebraske, rekao je novinaru da se nada da će predsjednik prihvatiti izazov, dodajući: „Ali on je populist, a populisti se zadržavaju na ljutnji.“

U video izjavi snimljenoj iz Ovalnog ureda kasno u srijedu, Donald Trump je osudio nasilje na kampusu Sveučilišta Utah Valley koje je dovelo do smrti 31-godišnjeg konzervativca. Predsjednik, koji je preživio dva pokušaja samoubojstva, govorio je o pošasti „demoniziranja onih s kojima se ne slažete iz dana u dan, iz godine u godinu, na najprezreniji mogući način“.

Ali je također okrivio „radikalnu ljevicu“, za koju je rekao da je usporedila Kirka s „nacistima i najgorim masovnim ubojicama i kriminalcima na svijetu“.

Ublažiti već napetu situaciju ili je rasplamsati?

Trump je ili aktivno odbio ili nevoljko - i to samo nakratko - prihvatio ulogu glavnog tješitelja ili ujedinitelja. Rutinski je demonizirao svoje protivnike na društvenim mrežama i prijetio da će uskratiti savezna sredstva za ciljeve s kojima se ideološki ne slaže.

Njegova prethodna retorika uključivala je hvalisanje da može stajati „nasred Pete avenije i pucati u nekoga“ bez gubitka birača, a nedavno je naredio Nacionalnoj gardi da patrolira gradovima za koje tvrdi da su demokratski čelnici dopustili da kriminal izmakne kontroli.

Za neke je i sam Trump dio problema. Kao predsjednik, on ima moć ublažiti već napetu situaciju - ili je rasplamsati.

Jedna osoba ne može sama ispuniti tu ulogu

„Postoji nasilna podvala i moramo biti vrlo oprezni s njezinim oslobađanjem“, rekao je William Barber, utjecajni pastor i aktivist za građanska prava koji je supredsjedatelj Kampanje za siromašne ljude, koja se zalaže za stanovnike s najnižim prihodima u zemlji. Osnovao ju je Martin Luther King Jr. 1968. godine. Sugerirao je da možda jedna osoba sama ne može ispuniti ulogu smirivanja temperature.

"Ima li predsjednik odgovornost u ovom trenutku? Da“, dodao je Barber. „Ali kažem da u našoj povijesti nikada nije bilo jedne osobe. Dakle, predsjednik, propovjedaonice i političari koji drže ključne vodeće pozicije moraju ući u ovaj trenutak.“

Na pitanje može li biti vodeći ujedinitelj zemlje, glasnogovornik Bijele kuće istaknuo je sljedeći dio svojih govora: „Večeras molim sve Amerikance da se posvete američkim vrijednostima za koje je Charlie Kirk živio i umro. Vrijednostima slobode govora, građanstva, vladavine prava te patriotske odanosti i ljubavi prema Bogu. Charlie je bio najbolji od Amerike, a čudovište koje ga je napalo napadalo je cijelu našu zemlju. Ubojica ga je pokušao ušutkati metkom, ali nije uspio jer ćemo zajedno osigurati da njegov glas, njegova poruka i njegovo nasljeđe žive bezbrojnim generacijama koje dolaze.“

Na pitanje kako bi želio da njegovi pristaše reagiraju na Kirkovo ubojstvo, Trump je novinaru rekao: „Bio je zagovornik nenasilja. Tako volim vidjeti ljude.“ Ali na drugo pitanje odgovorio je: „Imamo radikalne ljevičare i samo ih moramo premlatiti.“

Foto: Profimedia

Trump još uvijek ima prostora da preuzme plašt

Malo tko zna kako ponovno sašiti građansko tkivo koje se čini nepopravljivo rastrganim.

"Ne postoji nitko kome se dovoljno vjeruje da bi odigrao tu ulogu“, rekao je Mike Ricci, direktor komunikacija bivšeg predsjednika Zastupničkog doma Paula Ryana. Ricci je sročio Ryanove komentare u minutama nakon što je zastupnik Steve Scalise upucan na kongresnom treningu bejzbolske utakmice 2017. „A u nedostatku takvog glasa, ljudi se samo povlače u svoje tabore: vjerojatnije je da će podijeliti ono što Megyn Kelly kaže o tome nego što su oni predsjednik.“

Trump još uvijek ima prostora da preuzme plašt, rekao je Ari Fleischer, bivši glasnogovornik Georgea W. Busha.

Tko može ugušiti usijani bijes nacije?

Kada se bivši predsjednik popeo na hrpu ruševina nakon 11. rujna 2001., Fleischer je rekao: „Još smo bili polarizirana nacija u kojoj su mnogi demokrati mislili da je predsjednik George Bush nelegitiman predsjednik zbog presude Vrhovnog suda u ponovnom prebrojavanju. Ono što je sve promijenilo bila je činjenica da je Amerika napadnuta i da se naša nacija okupila.“

"Ne slažem se da je vođama nemoguće okupiti ljude, jer sam to vidio kako se događa“, dodao je.

Doista, direktor FBI-a Kash Patel, vjerni član MAGA-e, prisustvovao je obljetnici u četvrtak zajedno s guvernerkom New Yorka Kathy Hochul, demokratskom pripadnicom establišmenta, što je znak da je ostalo još nekoliko trenutaka i mjesta za premošćivanje stranačke podjele. Bivši predsjednici pokušali su ponuditi vlastiti put naprijed za naciju koristeći jedini megafon koji su imali: društvene mreže.

"Nasilje i žestina moraju se ukloniti s javnog trga“, rekao je Bush u izjavi putem svog predsjedničkog centra, a Obama je objavio: "Ova vrsta prezrenog nasilja nema mjesta u našoj demokraciji.“ Bivši predsjednik Bill Clinton obećao je da će „udvostručiti naše napore da se strastveno, ali mirno uključimo u raspravu.“

Ali nitko ne može pronaći riječi - ili kredibilitet ili moralni autoritet - da uguši usijani bijes ovog američkog trenutka, bijes koji ne pokazuje znakove povlačenja uoči ključnih međuizbora sljedeće godine.

Trump je jednako bolest političkog tijela koliko i simptom. Pad povjerenja u političare, fragmentirani i izolirani mediji te desetljeća slabljenja društvenih i vjerskih institucija sudaraju se.

Nema ujedinjujućeg vođe

Ne postoji velečasni Billy Graham koji bi govorio širokim slojevima vjernika i pozvao nas na bolje anđele Amerikanaca. Papa - Amerikanac - još se nije osvrnuo na Kirkovu smrt, iako su to učinili američki biskupi, pozivajući na nacionalni obračun koji će nas "jednom zauvijek riješiti besmislenog nasilja".

"Billy Graham... govorio je kao netko tko je imao nešto ponuditi svima, za razliku od nekoga tko je govorio u ime plemena - a to je ono što smo izgubili", rekao je Michael Wear, Obamin bivši savjetnik za vjerske aktivnosti.

Wear je rekao da ubojstvo Kirka - i nedostatak ujedinjujućeg vođe koji bi se pojavio nakon toga - u svojoj srži otkriva nešto o američkoj politici 2025. godine.

"Političare su njihovi najvatreniji pristaše nekada cijenili zbog njihove sposobnosti da govore i uvjere druge koji nisu bili među njihovim glavnim pristašama“, rekao je.

"Sada je uobičajena definicija dobrog političara netko tko se ističe u usmjeravanju i mobiliziranju bijesa među svojim glavnim pristašama protiv neprijatelja.“

