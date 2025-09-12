Užas na parkiralištu: Mladić (18) Audijem namjerno pregazio dječaka (12)

U njemačkoj saveznoj zemlji u Baden-Württembergu 18-godišnjak je automobilom pregazio 12-godišnjaka nakon svađe. Dječak je u incidentu u četvrtak navečer preminulo na licu mjesta, piše Fenix magazin.

Navodno je incidentu prethodio verbalni sukob oko 20.20 sati na parkiralištu supermarketa Edeka. S jedne strane bilo je dvoje djece, u dobi od 12 i 13 godina, a s druge strane 18-godišnjak i njegov 16-godišnji suputnik.

Priroda spora još uvijek nije jasna. Kako se doznaje, dvoje djece je nakon svađe otišlo, a zatim su 18-godišnjak i njegov suputnik ušli u Audi i pratili su djecu. Vozač je udario 12-godišnjaka na biciklu, koji je poginuo na parkiralištu supermarketa. Neozlijeđen je ostao njegov prijatelj (13).

Radi se o ubojstvu?

Izvještaj vještaka sada će razjasniti kako je točno Audi udario 12-godišnjaka.

Vozač Audija uhićen je na mjestu događaja. Državno odvjetništvo ga optužuje za ubojstvo iz nehaja.

Istražitelji polažu nade u izjave očevidaca koji se još uvijek ispituju. Supermarket je u vrijeme incidenta još uvijek bio otvoren. Još uvijek nije jasno jesu li se počinitelj i žrtva poznavali.

Koja kazna prijeti vozaču Audija?

S 18 godina, okrivljenik u Njemačkoj se pravno smatra takozvanim adolescentom. Sud odlučuje primjenjuje li se na njih maloljetničko ili punoljetno kazneno pravo.

Odlučujući faktor je je li razvoj počinitelja još uvijek sličan razvoju maloljetnika ili je li kazneno djelo bilo tipično za maloljetničko kazneno djelo.

Prema kaznenom pravu za maloljetnike, ubojstvo iz nehaja može se kazniti s do 10 godina zatvora, a u osobito teškim slučajevima do 15 godina. Ako se primjenjuje kazneno pravo za odrasle, zakon za ubojstvo iz nehaja propisuje najmanje pet, a najviše 15 godina zatvora.

