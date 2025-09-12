Uhićen osumnjičenik za ubojstvo, Trump se nada smrtnoj kazni: 'Kirk mi je bio poput sina'

Uhićen je osumnjičenik za ubojstvo konzervativnog američkog aktivista Charlieja Kirka (31).

Vijest je u petak za Fox News potvrdio američki predsjednik Donald Trump. "Mislim da s velikim stupnjem sigurnosti možemo reći da ga imamo u pritvoru", rekao je Trump.

BREAKING: President Trump says Charlie Kirk’s suspected assassin’s father helped turn him in. pic.twitter.com/3wbE1pnJcO — Fox News (@FoxNews) September 12, 2025

Predsjednik je dodao da je osumnjičenika prijavio "netko njemu blizak" te da su vlasti odlično obavile posao. Na pitanje o pojašnjenju, Trump kaže da je to bio osumnjičenikov otac. "Umiješao se i rekao da moraju ići. Odvezli su se u policijsku upravu i sada je tamo", rekao je Trump.

FBI je za 16 sati zakazao konferenciju za mediju.

'Bio mi je kao sin'

Isto tako, Trump je izjavio da se nada da će ubojica dobiti smrtnu kaznu. "Kirk ovo nije zaslužio. Bio mi je kao sin, briljantan tip. Pomagao mi je s TikTokom", navodi Trump.

Ističe i da nije htio gledati uznemirujuću snimku atentata. Dodaje da je čuo da je strašna.

Osumnjičenik ima 28 ili 29 godina

Trump je rekao i da osumnjičenik ima 28 ili 29 godina. Podsjetimo, vlasti su ranije izjavile da je "osoba od interesa" studentske dobi.

Podsjetimo, Kirk je ubijen u srijedu metkom u vrat dok je držao skup na sveučilištu u saveznoj državi Utah.

