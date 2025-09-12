NIJE ZADOVOLJAN /

Trump gubi strepljenje, pogledajte što je rekao za Putina: 'Imamo dobar odnos, ali...'

Foto: Profimedia

Trump je naveo sankcije bankama i naftnoj industriji kao opcije za stvaranje pritiska Rusiji, ali je naglasio da u tome moraju sudjelovati europske zemlje

12.9.2025.
17:45
Hina
Profimedia
Američki predsjednik Donald Trump u petak je izjavio da mu je strpljenje s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na izmaku, ali nije zaprijetio novim sankcijama vezanim uz rat u Ukrajini.

U intervjuu za Fox News, Trump je rekao da dugo ima dobar odnos s Putinom, ali je izrazio frustraciju zbog njegovog neuspjeha u okončanju rata.

Trump je naveo sankcije bankama i naftnoj industriji kao opcije za stvaranje pritiska Rusiji, ali je naglasio da u tome moraju sudjelovati europske zemlje.

Dodao je da je već "učinio puno", napominjući da se Indija - jedan od najvećih kupaca ruske nafte - suočava s pedesetpostotnim carinama na svoj izvoz u SAD.

"To nije bilo lako učiniti. To je velika stvar i uzrokuje razdor s Indijom", rekao je za Fox News.

POGLEDAJTE VIDEO: Dok je u Kini trajalo slavlje, Trumpu nije bilo do smijeha: 'Pozdravite Putina i Kima dok kuju zavjere'

Donald TrumpVladimir PutinRat U Ukrajini
