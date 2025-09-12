Student koji je posljednji razgovarao s Kirkom raspalio po onima koji slave: 'Je*eni psihopati!'

O pucnjavi u kojoj je ubijen Charlie Kirk progovorio je student sa Sveučilišta Utah Valley koji je postavio posljednje pitanje na kobnoj debati.

Hunter Kozak, koji studira matematiku na fakultetu, objavio je video na društvenim mrežama reagirajući na vijest, posebno na svoju ulogu u posljednjim trenucima Kirkova života. "Ne znam kako snimiti ovaj video. Bilo je ovo teških 24 sata. Bio sam posljednja osoba koja je razgovarala s Charliejem Kirkom", rekao je Kozak.

Kozak je pitao Kirka zna li koliko je transrodnih Amerikanaca odgovorno za masovne pucnjave u posljednjih deset godina, na što je Kirk odgovorio: "Previše."

Student je odgovorio da je taj broj samo pet, nakon čega je pitao Kirka zna li koliko je masovnih pucnjava ukupno bilo u SAD-u u posljednjih deset godina. Kirk je odgovorio protupitanjem: "Računamo li nasilje bandi?" Nekoliko sekundi kasnije, ustrijeljen je i ubijen.

'Djeca su ostala bez oca'

Obraćajući se onima koji slave pucnjavu, Kozak je poručio: "Prije svega, vi bolesni je*eni psihopati koji mislite da je ovo odgovor, nije. Ne znam što bih drugo rekao. Strašno je, djeca su ostala bez oca. Charlie je imao dvoje djece i ženu."

"Ne želim da se ovo vrti oko mene, ali imam dvoje djece i ženu, i ako će moj jednogodišnji dječak, kao i njegov jednogodišnji dječak, odrasti bez sjećanja na svog oca, to je tragedija i teško se s tim nositi", naglasio je.

"Ljudi su očito ukazali na ironiju da sam prije nego što je upucan pokušavao istaknuti poantu koliko je miroljubiva ljevica, a to ima smisla samo ako ostanemo miroljubivi", tvrdi Kozak.

"Koliko god se ne slažem s Charliejem Kirkom, javno priznajem koliko se ne slažem s Charliejem Kirkom, ali on je ipak ljudsko biće. Jesmo li to zaboravili", zapitao se.

