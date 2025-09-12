Makedonac ispričao zvjerstva s bojišta: 'Regrutirao me strašni Musa, što su sve radili...'

Skopljanin Ljupčo Bojčevski tri je mjeseca proveo boreći se na ruskoj strani u Ukrajini. Iz Skoplja je do Beograda stigao autobusom, zatim avionom do Istanbula pa do Moskve, od kud je stigao do Mariupolja.

Pet dana nakon što je otišao iz rodne Sjeverne Makedonije, potpisao je ugovor s ruskom stranom i postao vojnik. Regrutirali su ga Rusi preko zatvorene grupe na aplikaciji Telegram.

"Dugo sam pratio što se tamo događa, gledao sam na internetu i na Telegramu jer ima puno kanala preko kojih se možeš prijaviti. Samo utipkaš Donbas i izađe milijun kanala. Prijavio sam se još 2021. godine, a nakon dvije godine zazvonio mi je telefon. Vidim, ruski broj. Glas s druge strane me pitao: 'Želiš li raditi za rusko ministarstvo'. Ja sam prihvatio", ispričao je Bojčevski, jedini osuđeni Makedonac za sudjelovanje u rusko-ukrajinskom sukobu za Radio Slobodna Europa.

Cijelu organizaciju puta, od kupnje karata, preko smještaja i do putovanja u Mariupolj vodio je regruter Musa, kojeg Bojčevski opisuje kao "vrlo strašnog Rusa".

Od regrutacije do bojišta

"On je iz Federalne službe sigurnosti Rusije (FSB). Bio je strah i trepet. Tamo sam vidio da radi čuda. Ni policija mu nije mogla ništa, ni vojska, nitko. Kad smo stigli tamo bez dokumenata, od Moskve do Mariupolja nas je proveo kroz mjesta da ne povjeruješ. Stotinu provjera, kontrolnih punktova. I svuda smo prolazili bez dokumenata", dodao je Bojčevski.

On nije bio sam na putu do ratišta. S njim je bio i prijatelj, Skopljanin Toni Šegmanovski.

Na sudu su kao dokaz priloženi deseci fotografija iz mobitela Bojčevskog. Na jednoj od njih, vidi se ozlijeđeni Šegmanovski, a iznad njega dvije osobe s fantomkama.

Jedan od njih je, tvrdi Bojčevski, upravo on. "Geler ga je pogodio u glavu. Smiješni je i nije, ali on nije nosio kacigu jer mu je bila prevelika", prisjeća se.

Šegmanovski je u međuvremenu preminuo nasilnom smrću nakon povratka u napuštenoj kući u skopskom naselju Aerodrom. Nakon njegove sumnjive smrti, među njegovim stvarima i u mobitelu su pronađeni podaci i sumnje vezane za Bojčevskog, nakon čega je pokrenuta istraga.

Ključni dokaz bio je ugovor koji je pronađen prilikom pretresa doma Bojčevskog, sklopljen s Ministarstvom unutrašnjih poslova samoproglašene "Donjecke Narodne Republike" za služenje vojnog roka u trajanju od jedne godine, počevši od 23. rujna 2023. godine, s probnim razdobljem od tri mjeseca.

Iako je sklopio ugovor na godinu dana, on i Šegmanovski na bojištu su proveli tri mjeseca.

U ugovoru piše da s jedne strane "Ministarstvo Donjecke Narodne Republike zastupa pukovnik Turčin Vladimir Sergej, a s druge strane vojnik Ljupčo Bojčevski".

Brzinska obuka

Prema ugovoru, Bojčevski je trebao biti obučen za pomoćnika strijelca na minobacaču.

Boravio je na ruskoj strani iz, kako kaže, osobnih uvjerenja "za bratski narod". Tvrdi da je mjesečno trebao zaraditi 3.000 eura, iako u ugovoru iznos nije naveden.

"Prošao sam brzinsku obuku i odmah su nas poslali na front", tvrdi.

U njegovom domu pronađeni su maskirna kapa s oznakom formacije Kaskad, gdje je bio raspoređen iako se prvotno prijavio za zloglasni Wagner. Kaskad je ruska operativno-borbena taktička formacija u ukrajinskoj Donjeckoj oblasti pod ruskom okupacijom.

Bojčevski i Šegmanovski tamo su bili jedini Makedonci. "Rotirali su nas na različite zadatke. Vidio sam kolege psihopate što rade. Zvjerstva, nepotrebne stvari", priznaje ovaj 37-godišnjak.

Ugovor mu je prekinut nakon nekoliko liječničkih pregleda gdje je utvrđeno da boluje od tromboze nogu i uvećanih limfnih čvorova u preponama.

Bojčevski je jedini zatvorenik u Sjevernoj Makedoniji osuđen za "sudjelovanje u stranoj vojsci". Prema presudi, dobio je četiri godine zakona. Iako je isprva djelovao ravnodušno, priznaje da se kaje zbog toga što je učinio.

Do sada su u Sjevernoj Makedoniji izrečene presude samo za priključivanje formacijama poput takozvane Islamske države. Ovaj slučaj je prvi povezan s ratom u Ukrajini koji je pokrenuo ruski predsjednik Vladimir Putin u veljači 2022. godine.

Osim njega, još je jedan Makedonac dobio uvjetnu kaznu zbog pokušaja sudjelovanja u tom krvavom sukobu na strani Rusije. Riječ je o mladiću iz Kavadaraca koji je privremeno radio u Hrvatskoj.

