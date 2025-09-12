Bolesne poruke otkrivene na metcima: 'Nadam se da će dobiti smrtnu kaznu'

SAD OPLAKUJE INFLUENCERA /

Uhićen je 22-godišnji Amerikanac za kojeg se sumnja da je likvidirao poznatog desničarskog aktivista Charlija Kirka.

Tylera Robinsona otac je nagovorio da se preda, vjeruje se da je djelovao sam, a istražitelji su pronašli neiskorištene čahure, na jednoj od njih pisalo je 'Bella ciao'.

Američka vlasti sumnjaju da je upravo on ubio poznatog desničarskog aktivista Charlija Kirka na sveučilišnom skupu sa krova susjedne zgrade. Pobjegao je s mjesta događaja, ali nakon što ga je otac prepoznao na objavljenim fotografijama, nagovorio ga je da se preda.

Guverner Utaha Spencer Cox na konferenciji za novinare rekao je: 'Uhvatili smo ga'. U večernjim satima 11. rujna, član obitelji Tylera Robinsona kontaktirao je obiteljskog prijatelja, koji je zatim obavijestio Ured šerifa okruga Washington s informacijom da je Robinson priznao ili dao naslutiti da je on počinitelj incidenta. Blizu mjesta zločina istražitelji su našli pušku i čahure.

Na tri neispaljene čahure bili su urezani natpisi. Guverner Cox je otkrio što je pisalo na čahurama, bilo je to 'Hej fašisto! Ulovi!'; Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao Ciao Ciao'; 'Ako ovo čitaš, ti si gay.' Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se nada da će osumnjičeni dobiti smrtnu kaznu.

Vlasti zasad vjeruju da je napadač djelovao sam. Istražitelji su primili 11 tisuća dojava građana, a prošla su 33 sata od ubojstva do uhićenja. Više pogledajte u prilogu Ane Trcol