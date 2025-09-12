Je li moguće da će načelnik Muća primati toliku plaću? 'Mislim da to nije realno'

OBEĆANJE - LUDOM RADOVANJE? /

Općina Muć u Dalmatinskoj zagori nalazi se 40 minuta vožnje od Splita. I nema tko ovdje ovih dana na kavi, u dvorištu, ispred pošte i dućana ne priča o načelnikovoj plaći. Još uvijek ne znaju – hoće li se predizborno obećanje ispuniti ili je to bila klasična politička priča. Naime, načelnik Mate Babić je u kampanji obećao da će volontirati kao načelnik. To mu je pisalo i na plakatima. No, nakon izbora, neki optužuju novog načelnika da će primati ne nula, nego 4080 eura mjesečno. Takvu su barem odluku donijeli vijećnici. Saznajte u prilogu što s eto događa u Muću...