Sedam brendova, stotine pogleda: Ovo je mjesto gdje su najbolji dizajneri mladih generacija

REGIONALNI FESTIVAL DIZAJNA /

Uskoro počinje tradicionalna modna revija koja promovira nove ideje talentiranih mladih kreativaca. Predstavit će se sedam dizajnerskih brendova na manifestaciji koja je započela kao projekt studenata Tekstilno- tehnološkog fakulteta, uskoro je prerasla postavljene okvire, pa je sudjelovanje za mlade dizajnere na njoj postao prestiž. Mjesto je to koje predstavlja najbolje dizajnere mladih generacija, mlade talentirane ljude koji se probijaju u svijet mode

Revija je to koja je dio regionalnog festivala dizajna - Zagreb Fashion Weeka. Reporterka RTL-a Danas Tea Mihanović razgovarala je s Danielom Tomičićem, organizatorom Zagreb Design Weeka i modnom dizajnericom Lanom Ćirić (Vlaaz)