KORAK DALJE /

Hrvatska obrambena industrija otvara novo poglavlje i to na Dalekom istoku. S korejskom tvrtkom planira se razvoj besposadnih kopnenih sustava. No, to nije jedini adut naše obrambene industrije.

Ovo je robot za uništavanje mina, proizvod hrvatske tvrtke od koje iz Seula stiže još jedan veliki posao. Ide se korak dalje u razvoju besposadnih sustava s najvećom korejskom obrambenom tvrtkom.