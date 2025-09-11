Ekskluzivno doznajemo tko bi mogao naslijediti Nediljka Dujića u Hrvatskim šumama: Ime je poznato

Dugo se o korupciji u Hrvatskim šumama šuškalo i optuživalo, a sada stiže i potvrda. Dio privedenih sinoć je na ispitivanju priznao krivnju: uzimanje mita, kao i malverzacije s europskim novcem uz štetu od nekoliko stotina tisuća eura. I dok se čekaju rasplet i optužnica, čeka se i odluka vladajućih - tko će Hrvatske šume preuzeti?

Dujić i nakon Dujića. Iako je prošlo 6 mjeseci od kada ga je zbog uvjeta DP-a za potporu vladi - premijer predložio razriješenja, Nediljko Dujić je i dalje na čelu hrvatski šuma.

Nakon što je prijašnji kandidat koji se spominjao Željko Bordožić - ipak otišao u mirovinu sada je kako doznaje RTL Danas, na stolu ime bivšeg kandidata DP-a za gradonačelnika Iloka - Joška Radanovića.

Iz Vlade su nam neslužbeno potvrdili kako je on najozbiljniji kandidat. Kad dobije zeleno svjetlo premijera, Dujić ni formalno više ne bi bio na čelu Šuma.

