Put do desetak kuća u zagrebačkom naselju Gornje Vrapče je nemoguća misija za automobile, kao i za one u dječjim ili invalidskim kolicima. Prije dvije i pol godine suprug Višnje Kukolje dobio je moždani udar i hitna služba nije mogla do njega.

"Svaki pregled, svako odlaženje u bolnicu postaje za mene stres jer prije toga moram sve dogovoriti. Obavijestiti sanitet da se slučajno ne spuste, da pošalju muške jer žene tu ne mogu gurati. To stvarno izludi. Osjećam se bespomoćno“, rekla je Višnja Kukolja.

Foto: Rtl Danas

S gornje strane ulice Vizane mještani su sami postavili znak da se u nju ne ulazi, jer se ne može doći automobilom. Na kraju ulice čekaju ih stepenice. Vučna služba često mora spašavati vozila iz ovih prometnih vratolomija.

Foto: Rtl Danas

Kada padne kiša, put do kuće postaje potok. Ovakvo stanje traje već 20 godina.

Pola kuće izgradio noseći materijal na leđima

"Problem je u šumi iz koje dolazi blato. Gore je šuma i iz nje sve to blato ide, ne od nas. Ima puno strmijih ulica pa su uređene po gradu, tako da ne znam zašto se ova ne uređuje", istaknula je Ana Ferenčak.

Foto: Rtl Danas

Apsurdno je što mještani ulice Vizane ni danas ne bi imali pristupnu cestu da je sami nisu asfaltirali.

"Ja sam pola kuće izgradio noseći materijal – cement, cigle, sve na leđima do gore. Četvero unučadi je odhranjeno, noseći do gore. Hitna kad dođe, od sina supruga je pala kad je bila trudna u 8. mjesecu i dečki iz hitne su je nosili na sebi", rekao je Mate Miloloža.

Iako imaju prekrasan pogled, gosti do kuća moraju doći pješice jer parkirališnih mjesta nema. Do kuća ne mogu doći ni hitne službe, a ni Gradska čistoća po otpad.

"Smeće svaki dan nosim ručno na Vrapčansku cestu jer ja nemam kantu. To postaje frustrirajuće. Razmišljam o prodaji kuće. Razmišljam kuda ići, a kuda ćemo mi sad u ovim godinama", dodala je Višnja Kukolja.

Grad Zagreb: 'Svjesni smo ograničenja'

Iz Mjesnog odbora Gornje Vrapče kažu da godinama upozoravaju na problem.

"Dobili smo informaciju da je ulica prestrma, gotovo je nemoguće to provesti, ali mi smo na posljednjoj sjednici izglasali financije za izradu projektne dokumentacije", rekao je predsjednik Mjesnog odbora Anđelko Vučenik.

Iz Grada Zagreba navode da traže rješenje i mogućnost izgradnje raskrižja s Vrapčanskom ulicom s koje i kreću stepenice.

Foto: Rtl Danas

"Svjesni smo ograničenja i specifičnosti prostora te pratimo moguća tehnička rješenja, ali mogućnosti značajnijih infrastrukturnih zahvata u ovoj fazi su vrlo ograničene. Pristup ulici Vizane moguć je preko stepenica s Vrapčanske ulice te preko Tržunovih pećina, no oba pristupa su vrlo uska i ograničena", navode iz Grada Zagreba.

Mještani poručuju da su spremni na sve ukoliko im Grad ne ponudi konkretno rješenje. "Moramo nešto učiniti, ne možemo ovako dalje", zaključuje Višnja Kukolja.