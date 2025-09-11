Tomašević ima razloga za duplo slavlje: Konačno izglasan GUP, ali i njegova veća plaća!

Nakon tri pokušaja i vraćanja na doradu radi dobivanja suglasnosti nadležnog Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, u četvrtak su konačno usvojene izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana (GUP-a) grada Zagreba. Gradonačelnik Tomislav Tomašević time je ispunio najveće obećanje koje je dao, piše Jutarnji list.

GUP Grada Zagreba najvažniji je prostorno-planski dokument koji određuje kako će se razvijati, graditi i uređivati grad, te kako će se štititi prostorne vrijednosti u njegovom obuhvatu, priopćeno je večeras iz Grada.

"Radi se o najdalekosežnijoj odluci od kada sam gradonačelnik i o povijesnom trenutku za Zagreb. Smatram to velikom pobjedom građana čijom voljom će se napokon zaustaviti nered u prostoru, uvažiti javne potrebe i javni interes", istaknuo je Tomislav Tomašević obrazlažući glavne ciljeve izmijenjenog GUP-a.

"Izmjene i dopune GUP-a omogućit će sustavnije planiranje površina za škole, vrtiće, domove za starije, domove zdravlja, prostore za kulturu, i druge javne prostore. Zelene površine povećane su za 36 hektara, što odgovara površini 21 Parka Stara Trešnjevka, a javne površine povećane su za 18 hektara. Štite se planski izgrađena naselja druge polovice 20. stoljeća te se povećava zelena površina koja mora biti na svakoj građevinskoj čestici. U centru grada, uvedena je nova namjena M0 koja omogućuje reafirmaciju stanovanja i potiče povratak stanovnika u centar grada. Izmjenama GUP-a štite se predjeli planirani za individualnu stambenu gradnju, i onemogućava izgradnja golemih stambenih zgrada na mjestima obiteljskih kuća. Uvode se i mjere kojima se sprječava gradnja stanova sa substandardnim prostornim rješenjima. Odluku o izradi Izmjena i dopuna GUP-a donijela je Gradska skupština u travnju 2023. godine, nakon čega je uslijedio široki participativni proces koji je uključio sve zainteresirane sudionike. Među njima su bila vijeća gradskih četvrti, stručne udruge, javnopravna tijela, kao i opća javnost kroz čak tri javne rasprave, pri čemu je uvaženo preko 20 posto od više tisuća prijedloga građana. Izmjene i dopune GUP-a stupaju na snagu osam dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Zagreba", priopćeno je večeras.

Usvojen i rebalans proračuna Grada Zagreba

Osim toga, na 3. sjednici Gradske skupštine usvojen je i rebalans proračuna Grada Zagreba, povećan sa 2,9 na 3,09 milijardi eura, što je dosad rekordan iznos. Posebno se žustro raspravljalo o plaći gradonačelnika Tomislava Tomaševića, koja će rasti za 500 eura bruto.

Kako se ranije pisalo, krajem srpnja ove godine nadležno Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine dalo je Gradu Zagrebu suglasnost za željene izmjene GUP-a. Međutim, to je uslijedilo nakon tri odbijenice. Prvi je put Ministarstvo odbilo dati suglasnost krajem siječnja, pa je u ožujku dokument vraćen na doradu zbog, prema Ministarstvu, "neusklađenosti s odredbama Zakona o prostornom uređenju".

U treće stopiranje GUP-a uključili su se Ministarstvo unutarnjih poslova koje je tražilo uvrštavanje mjera u slučaju katastrofe, Ministarstvo gospodarstva koje je tražilo usklađivanje dokumenta s energetskim strategijama te Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture koje je tražilo prometno rješenje za omogućavanje plovnosti rijeke Save.

I danas, na aktualnom satu oporba (HDZ, DP, HSU) je zahtijevala micanje točke izmjene i dopune GUP-a s dnevnog reda.

Zbog imovinskopravnih problema odgođen je projekt podvožnjaka Medpotoki pa se ta stavka briše iz proračuna. Rashodi za nerazvrstane ceste smanjuju se za 7,9 mil. eura zbog manjeg obujma asfaltiranja nerazvrstanih cesta, a sredstva se preraspodjeljuju prije svega za uređenje javnih površina i sanaciju klizišta.

