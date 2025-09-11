Tražene cijene mjesečnog najma stana rastu u svim studentskim gradovima, prosjek u Zagrebu i Splitu već premašuje 900 eura, dok Osijek bilježi najveći postotni rast cijena, za čak 20 posto, pokazala je analiza internetskog oglasnika Njuškalo objavljena u četvrtak

Trenutno je u ponudi više od 13 tisuća stanova za najam, a u Njuškalo je, usporedbom podataka za prvih sedam mjeseci 2025. i prošle godine, analizirao stanje po studentskim gradovima u Hrvatskoj.

Cijene u Zagrebu

U Zagrebu je tako prosječna tražena cijena u 2024. iznosila 867 eura, dok je u 2025. prosjek mjesečnog najma narastao na 923 eura.

Pritom, najskuplje su bile gradske četvrti Gornji grad - Medveščak i Podsljeme, s prošlogodišnjim prosjekom traženih cijena višim od 1.300 eura. Ovogodišnji prosjek za Gornji grad, pak, doseže 1.409 eura, a ujedno je riječ i o četvrti s najviše oglasa za stanove, kao i najvećom prosječnom kvadraturom stanova za najam.

Osim Donjeg grada, Gornjeg grada - Medveščaka i Podsljemena, četvrti čije prosječne tražene mjesečne cijene najma prelaze tisuću eura su Črnomerec i Maksimir. S druge strane, Sesvete su i dalje najpovoljnije za najam, iako je i tamo cijena traženih iznosa u prosjeku porasla 12 posto, na oko 579 eura.

U Zagrebu se u najam daju stanovi koji u prosjeku imaju 77 kvadrata, što je šest kvadrata više nego prošle godine, a Sesvete drže najbolji omjer cijene i kvadrature, s oglašenim stanovima prosječne kvadrature od 68 kvadrata, pokazala je, između ostalog, analiza Njuškala.

I u Splitu skočila cijene

U Splitu je ove godine prosječna tražena mjesečna cijena najma iznosila oko 904 eura, u odnosu na 851 eura u prvih sedam mjeseci 2024. godine. Pritom, od 50 analiziranih naselja čak njih 13 drži prosječnu mjesečnu cijenu najma višu od 1.000 eura, a prednjače kvartovi Meje (1.230 eura), Duilovo (1.188 eura), Zenta (1.185 eura), Pazdigrad (1.165 eura), Žnjan (1.159 eura) i Bačvice (1.154 eura).

Najnižu prosječnu cijenu mjesečnog najma, pak, drži Dujmovača s 500 eura, iako i ona bilježi rast od 31 posto u odnosu na prošlu godinu.

Prosječna kvadratura stana za najam u Splitu u promatranom razdoblju 2025. godine iznosila je 69 kvadrata, što je za dva više u odnosu na prošlu godinu.

U Rijeci rast od šest posto

U Rijeci je prosječna cijena najma u odnosu na prošlogodišnju narasla za šest posto, pa se sada za stanove traži 763 eura mjesečno. Od 42 analizirana naselja, 11 ih je u ovoj godini zabilježilo pad prosječnih cijena mjesečnog najma, za njih 28 uočen je rast, dok su tri kvarta zadržala istu prosječnu cijenu - Centar (804 eura), Škurinje (644 eura) i Trsat (807 eura). Najvišu prosječnu cijenu najma drže stanovi koji se nalaze u Costabelli (1.324 eura) što je rast od 21 posto u odnosu na prošlogodišnji prosjek.

S druge strane, stanovi za manje od 500 eura mjesečno nalaze se u kvartovima Sveti Kuzam i Pašac, a jedini koji drži prosječnu cijenu ispod 600 eura je Pehlin.

U Osijeku najveći rast cijena

Osijek je zabilježio najveći prosječni rast cijena najma, za čak 20 posto na godišnjoj razini, pa tako prosječna cijena najma doseže 487 eura, u odnosu na lanjskih 405 eura.

Najveći prosječni pad najamnina bilježi Tvrđa, i to za 25 posto, pa tako prosječna tražena cijena u tom kvartu iznosi 411 eura. S druge strane, Vatrogasno naselje, pak, ima najveći skok prosjeka jer se ondje za najam prošle godine prosječno tražilo 210 eura, dok danas to iznosi čak 543 eura.

Za Gornji grad/Centar ove godine prosjek cijena porastao je za 23 posto, na trenutno traženih 566 eura, a isti trend rasta bilježi i Retfala, uz skok s prošlogodišnjih 436 na ovogodišnjih prosječnih 568 eura mjesečnog najma. Najviše cijene ima Cvjetno naselje u kojem je cijena najma s prošlogodišnjih 500 narasla na 650 eura, a za Uske njive također se izdvaja više od 600 eura mjesečno, navode iz Njuškala.

Varaždin također poskupio

Kako se navodi u analizi, studenti u Varaždinu, a i svi ostali koji ondje traže stanove za najam, svakako će proći cjenovno bolje nego oni u Zagrebu, iako je i u Varaždinu prosječna mjesečna najamnina narasla za 14 posto u odnosu na prošlu godinu. Tako su najmoprimci u prošloj godini za stanove u Varaždinu prosječno mjesečno izdvajali 471, dok u ovoj godini taj iznos doseže 536 eura.

Preskup i Zadar

Naposljetku, u Zadru se za najam ove godine u prosjeku treba izdvojiti 16 posto više nego prošle godine - 828 eura. Naselje s najvišom prosječnom cijenom najma su Crvene kuće (1.184 eura), dok najnižu prosječnu cijenu bilježe Arbanasi, za koje mjesečno treba izdvojiti oko 363 eura za stan, pri čemu je u tom naselju prosječna cijena najma na godišnjoj razini pala za 25 posto.

