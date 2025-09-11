Najnovija analiza! Cijene najma divljaju bez kontrole, ovo je potpuni popis po svim studentskim gradovima
Osijek je zabilježio najveći prosječni rast cijena najma, za čak 20 posto na godišnjoj razini
Tražene cijene mjesečnog najma stana rastu u svim studentskim gradovima, prosjek u Zagrebu i Splitu već premašuje 900 eura, dok Osijek bilježi najveći postotni rast cijena, za čak 20 posto, pokazala je analiza internetskog oglasnika Njuškalo objavljena u četvrtak
Trenutno je u ponudi više od 13 tisuća stanova za najam, a u Njuškalo je, usporedbom podataka za prvih sedam mjeseci 2025. i prošle godine, analizirao stanje po studentskim gradovima u Hrvatskoj.
Cijene u Zagrebu
U Zagrebu je tako prosječna tražena cijena u 2024. iznosila 867 eura, dok je u 2025. prosjek mjesečnog najma narastao na 923 eura.
Pritom, najskuplje su bile gradske četvrti Gornji grad - Medveščak i Podsljeme, s prošlogodišnjim prosjekom traženih cijena višim od 1.300 eura. Ovogodišnji prosjek za Gornji grad, pak, doseže 1.409 eura, a ujedno je riječ i o četvrti s najviše oglasa za stanove, kao i najvećom prosječnom kvadraturom stanova za najam.
Osim Donjeg grada, Gornjeg grada - Medveščaka i Podsljemena, četvrti čije prosječne tražene mjesečne cijene najma prelaze tisuću eura su Črnomerec i Maksimir. S druge strane, Sesvete su i dalje najpovoljnije za najam, iako je i tamo cijena traženih iznosa u prosjeku porasla 12 posto, na oko 579 eura.
U Zagrebu se u najam daju stanovi koji u prosjeku imaju 77 kvadrata, što je šest kvadrata više nego prošle godine, a Sesvete drže najbolji omjer cijene i kvadrature, s oglašenim stanovima prosječne kvadrature od 68 kvadrata, pokazala je, između ostalog, analiza Njuškala.
I u Splitu skočila cijene
U Splitu je ove godine prosječna tražena mjesečna cijena najma iznosila oko 904 eura, u odnosu na 851 eura u prvih sedam mjeseci 2024. godine. Pritom, od 50 analiziranih naselja čak njih 13 drži prosječnu mjesečnu cijenu najma višu od 1.000 eura, a prednjače kvartovi Meje (1.230 eura), Duilovo (1.188 eura), Zenta (1.185 eura), Pazdigrad (1.165 eura), Žnjan (1.159 eura) i Bačvice (1.154 eura).
Najnižu prosječnu cijenu mjesečnog najma, pak, drži Dujmovača s 500 eura, iako i ona bilježi rast od 31 posto u odnosu na prošlu godinu.
Prosječna kvadratura stana za najam u Splitu u promatranom razdoblju 2025. godine iznosila je 69 kvadrata, što je za dva više u odnosu na prošlu godinu.
U Rijeci rast od šest posto
U Rijeci je prosječna cijena najma u odnosu na prošlogodišnju narasla za šest posto, pa se sada za stanove traži 763 eura mjesečno. Od 42 analizirana naselja, 11 ih je u ovoj godini zabilježilo pad prosječnih cijena mjesečnog najma, za njih 28 uočen je rast, dok su tri kvarta zadržala istu prosječnu cijenu - Centar (804 eura), Škurinje (644 eura) i Trsat (807 eura). Najvišu prosječnu cijenu najma drže stanovi koji se nalaze u Costabelli (1.324 eura) što je rast od 21 posto u odnosu na prošlogodišnji prosjek.
S druge strane, stanovi za manje od 500 eura mjesečno nalaze se u kvartovima Sveti Kuzam i Pašac, a jedini koji drži prosječnu cijenu ispod 600 eura je Pehlin.
U Osijeku najveći rast cijena
Osijek je zabilježio najveći prosječni rast cijena najma, za čak 20 posto na godišnjoj razini, pa tako prosječna cijena najma doseže 487 eura, u odnosu na lanjskih 405 eura.
Najveći prosječni pad najamnina bilježi Tvrđa, i to za 25 posto, pa tako prosječna tražena cijena u tom kvartu iznosi 411 eura. S druge strane, Vatrogasno naselje, pak, ima najveći skok prosjeka jer se ondje za najam prošle godine prosječno tražilo 210 eura, dok danas to iznosi čak 543 eura.
Za Gornji grad/Centar ove godine prosjek cijena porastao je za 23 posto, na trenutno traženih 566 eura, a isti trend rasta bilježi i Retfala, uz skok s prošlogodišnjih 436 na ovogodišnjih prosječnih 568 eura mjesečnog najma. Najviše cijene ima Cvjetno naselje u kojem je cijena najma s prošlogodišnjih 500 narasla na 650 eura, a za Uske njive također se izdvaja više od 600 eura mjesečno, navode iz Njuškala.
Varaždin također poskupio
Kako se navodi u analizi, studenti u Varaždinu, a i svi ostali koji ondje traže stanove za najam, svakako će proći cjenovno bolje nego oni u Zagrebu, iako je i u Varaždinu prosječna mjesečna najamnina narasla za 14 posto u odnosu na prošlu godinu. Tako su najmoprimci u prošloj godini za stanove u Varaždinu prosječno mjesečno izdvajali 471, dok u ovoj godini taj iznos doseže 536 eura.
Preskup i Zadar
Naposljetku, u Zadru se za najam ove godine u prosjeku treba izdvojiti 16 posto više nego prošle godine - 828 eura. Naselje s najvišom prosječnom cijenom najma su Crvene kuće (1.184 eura), dok najnižu prosječnu cijenu bilježe Arbanasi, za koje mjesečno treba izdvojiti oko 363 eura za stan, pri čemu je u tom naselju prosječna cijena najma na godišnjoj razini pala za 25 posto.
POGLEDAJTE VIDEO: Što bi se dogodilo da Hrvatska vrati kunu: Bi li cijene pale ili bi rasle?