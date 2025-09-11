Koje greške koče vašu organizaciju? Kako upravljati timovima, a kako AI-jem? SoMo Borac ima odgovore

SoMo Borac konferencija i ove godine okuplja vodeće stručnjake iz područja marketinga, medija, agencija, donoseći najnovije trendove i inspirativne priče iz industrije.

Mozaik centar u Zagrebu 24. listopada postat će mjesto na kojem će sudionici dobiti konkretne savjete kako riješiti izazove s kojima se industrija susreće, promjene koje donosi umjetna inteligencija, ali i imati priliku za povezivanje s vrhunskim profesionalcima iz regije i šire.

Lena K. Samuelsson, medijska direktorica, izdavačica i glavna urednica, održat će predavanje na ovogodišnjem SoMo Borcu pod nazivom "Leadership and culture in the wake of AI". Kao istaknuta švedska novinarka i izvršna direktorica, Samuelsson je vodila redakcije i medijske organizacije kroz digitalnu transformaciju tijekom proteklih 30 godina.

U svom predavanju podijelit će ključne zaključke koje je stekla o tome kako stvoriti inovativnu kulturu. Donedavno je bila glavna urednica i izvršna direktorica Aftonbladeta, jednog od najutjecajnijih medija u nordijskim zemljama te ga je pozicionirala kao predvodnika u području umjetne inteligencije.

Lena K Samuelsson je tijekom svoje karijere osvojila nekoliko prestižnih nagrada. Danas je trenerica, glavna govornica i viša savjetnica u Schibsted i drugim medijskim grupama. Članica je Odbora za slobodu medija WAN IFRA.

Formula za rezultate

Svojevrstan vodič za podizanje efikasnosti tima i vrhunske marketinške rezultate publika će dobiti u predavanju “Formula za rezultate” koje će održati Iva Obrovac, osnivačica Rokkin Marketinga, vrhunska marketinška konzultantantica, predavačica na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te certificirana Google trenerica.

Publici će razotkriti najčešće greške koje koče organizacije, bez obzira na veličinu, od malih timova i agencija do velikih korporacija te donijeti praktična rješenja.

Kako koristiti AI?

Na ovogodišnje izdanje SoMo Borca iz Makedonije dolazi i osnivač Aqtos.com-a. Damjan Dano više od dva desetljeća posvetio je razvitku tehnološkog sektora te je tijekom godina radio s globalnim brendovima i lokalnim inovatorima, uvijek s fokusom na tehnologiju koja pokreće stvarni poslovni utjecaj.

Trenutno je fokusiran na poslovni operativni sustav za mala i srednja poduzeća pokretan umjetnom inteligencijom, a u svom predavanju “Stop sounding like a polite robot!” dat će konkretne trikove i savjete kako koristiti GenAI kao praktičan i kreativan alat, a ne biti “zaglavljen” u njegovom zadanom načinu rada.

SoMo Borac već 13 godina nagrađuje najbolje regionalne kampanje u Media i Advertising streamu. Glavni sponzor SoMo Borca već četvrtu je godinu za redom Aleph, dok je treću godinu suorganizator SoMo Borca Hrvatska udruga digitalnih izdavača (HUDI).

