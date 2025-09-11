Preciznije prognoze i zaštita Jadrana: Integracija podataka s morskih plutača

U Centru za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković (IRB) u Rovinju održan je sastanak znanstvenika i stručnjaka za more, vrijeme, klimu, pomorstvo i sigurnost plovidbe.

Glavna tema bila je operativno povezivanje podataka meteorološko-oceanografskih plutača Centra za istraživanje mora IRB-a, usidrenih u rovinjskom akvatoriju, s Državnom mrežom meteorološko-oceanografskih plutača, kojom upravlja i o kojoj brine Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Integracija podataka omogućit će potpuniju i precizniju sliku procesa koji se odvijaju iznad sjevernog Jadrana, u atmosferi, ali i u samom moru.

Širenje mreže mjerenja i unaprjeđenje kvalitete podataka znači preciznije prognoze i upozorenja za sigurniju plovidbu, pravovremenu zaštitu obalnih zajednica, pouzdanu podlogu održivom razvoju turizma i ribarstva te boljoj pripremljenosti na klimatske promjene.

Posebno je važno, i jedinstveno za Sredozemlje, to što plutače DHMZ-a i Centra za istraživanje mora IRB-a mjere vidljivost nad morem. Podatak ključan za izdavanje pomorskih upozorenja na maglu, koja predstavlja jednu od najvećih opasnosti na moru.

„Uspostavom Državne mreže pet meteorološko-oceanografskih plutača, od kojih se jedna nalazi na Kvarneru, po prvi put imamo mogućnost sustavnog praćenja klimatologije cijelog Jadrana. Integracijom podataka s plutača Centra za istraživanje mora na zapadnoj obali Istre dodatno unaprjeđujemo sigurnost plovidbe i razumijevanje klime sjevernog Jadrana, područja koje je, nažalost, u zadnja dva tjedna često na udaru ekstremnih vremenskih prilika“, izjavio je dr. sc. Ivan Güttler, glavni ravnatelj DHMZ-a.

Foto: Državni Hidrometeorološki Zavod

Istaknuo je da ova suradnja omogućuje stručnjacima DHMZ-a, prvenstveno pomorskim prognostičarima u Splitu, operativnu primjenu podataka za pomorske prognoze i upozorenja.

„Ovdje nije riječ samo o razmjeni podataka. Riječ je i o razmjeni znanja. Znanstvenici Centra za istraživanje mora imaju dragocjeno iskustvo u praćenju fizikalnih, kemijskih i bioloških karakteristika mora, stečeno kroz višedesetljetna mjerenja na sjevernom Jadranu, i to iznimno cijenimo. Udruživanjem snaga možemo bolje razumjeti dugoročne klimatske trendove i pojave u Jadranu i što je najvažnije, bolje se na njih pripremiti“, zaključio je Güttler.

Foto: Državni Hidrometeorološki Zavod

Podaci plutača Centra za istraživanje mora IRB-a javnosti će biti dostupni na mrežnoj stranici DHMZ-a, meteo.hr, nakon završetka testne faze, a najkasnije do Dana pomoraca, 6. prosinca 2025. Osim toga, mjerenja iz akvatorija zapadne Istre ući će i u nacionalne te međunarodne baze podataka. To znači da ih neće koristiti samo hrvatski stručnjaci, nego i znanstvenici te službe širom svijeta, kroz sustav razmjene podataka Svjetske meteorološke organizacije (WMO).

„Za Centar za istraživanje mora IRB-a ova suradnja znači značajan iskorak jer se naši dugogodišnji znanstveni podaci sada uključuju u operativni sustav koji izravno doprinosi sigurnosti ljudi i održivom gospodarenju morem“ istaknula je dr. sc. Mirta Smodlaka Tanković, predstojnica Centra za istraživanje mora IRB-a te dodala: „Povezivanjem podataka s Državnom mrežom omogućujemo da se rezultati istraživanja u stvarnom vremenu koriste za pomorske prognoze i upozorenja, ali i za razvoj novih modela i metoda kojima ćemo bolje razumjeti promjene u Jadranu. U budućnosti želimo dodatno proširiti mrežu mjerenja, uključiti nove senzore koji prate biološke i kemijske procese u moru te ojačati suradnju s domaćim i međunarodnim partnerima. Time želimo doprinijeti ne samo sigurnosti plovidbe, nego i očuvanju mora kao ključnog resursa za zajednice koje žive uz njega.“

Foto: Državni Hidrometeorološki Zavod

Na sastanku su također sudjelovali i Lidija Fuštar, pročelnica Područno-meteorološkog ureda Split, Dijana Klarić, voditeljica Službe za meteorološka i oceanografska mjerenja na Jadranu, dr. sc. Martin Andreas Pfannkuchen, voditelj Laboratorija za evolucijsku ekologiju IRB-a, Daniela Marić Pfannkuchen, viša znanstvena suradnica CIM – IRB, Damian Dundović, načelnik Sektora Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Dolores Brenko-Škerjanc, kapetanica Lučke kapetanije Pula, Rudolf Marić, ravnatelj Županijske lučke uprave Rovinj te Bruno Kostelić, voditelj Odsjeka za zaštitu prirode i okoliša, Istarske županije. Sudionici su naglasili da povezivanje dviju mreža meteorološko – oceanografskih mjerenja donosi izravnu korist i znanosti i praksi.

Više informacijama o mrežama plutača:

Državna mreža meteorološko-oceanografskih plutača

DHMZ je tijekom ljeta 2022. usidrio 5 meteorološko-oceanografskih plutača u području između otvorenog mora i unutarnjih voda u teritorijalnim vodama Hrvatske, i to na lokacijama Vis, Palagruža, Molunat, Kvarner te Blitvenica. Podaci su javno dostupni na mrežnoj stranici DHMZ-a meteo.hr. od prosinca 2024. Riječ je o jedinstvenom sustavu mjerenja u svijetu koji u stvarnom vremenu dostavlja 18 meteoroloških i oceanografskih parametara. Ti podaci ključni su za izradu pomorskih prognoza i upozorenja na opasne vremenske prilike, sigurnost pomorskog prometa, prilagodbu klimatskim promjenama, zaštitu Jadrana od onečišćenja te za akcije traganja i spašavanja na moru. Također, po prvi put u Hrvatskoj, podaci mjerenja s plutača odašilju se u realnom vremenu i AIS sustavom brodovima koji se nalaze u blizini. Državna mreža plutača izgrađena je kao dio strukturnog projekta METMONIC - modernizacije meteorološko motriteljske mreže. Ukupna vrijednost projekta METMONIC je 45.251.908,75 eura, a financirao se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (85 %) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (15 %). U sklopu projekta instalirano je šest radara, od čega tri na jadranskoj obali, uključujući i onaj na lokaciji Goli kod Labina. Modernizirano je gotovo 400 prizemnih meteoroloških postaja diljem Hrvatske, a na lokaciji Monte Kope kod Pule postavljen je vjetreni presječnik i mikrovalni radiometar za mjerenje meteoroloških elemenata u prizemnom sloju atmosfere. Završna aktivnost projekta je postavljanje 28 novih plutača s osjetnicima za mjerenje površinske temperature mora na dubini od jednog metra. One će biti usidrene u Zaštićenom obalnom području, a aktivnost bi trebala biti dovršena do kraja godine. U Istri će plutače biti postavljene kod Novigrada, Rovinja i Pule.

Foto: Državni Hidrometeorološki Zavod

Plutače Centra za istraživanje mora: Mobilni laboratoriji na sjevernom Jadranu

Dvije meteorološko-oceanografske plutače Centra za istraživanje mora IRB-a usidrio je u rovinjskom akvatoriju od 2022. kako bi kontinuirano pratili stanje morskog ekosustava što će znanstvenicima pružiti vrijedne uvide u promjena u moru kako bi bolje zaštitili morski ekosustav.

Opremljene su meteorološkim i oceanografskim senzorima koji mjere smjer i brzinu vjetra, temperaturu i vlažnost zraka, ali i ključne parametre mora, poput salinitet, strujanje, razinu klorofila, količinu kisika i pH vrijednost. Zahvaljujući toj opremi znanstvenici će dobiti jedinstven i detaljan uvid u procese koji oblikuju Jadran, uz mogućnost prilagodbe mjerenja različitim istraživačkim potrebama. Projekt je vrijedan oko milijun eura, a sufinanciran je kroz Operativni program za pomorstvo i ribarstvo te europske projekte Adriaclim Interreg IT-HR i Cascade Interreg IT-HR.