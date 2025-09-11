Ljudi u panici skakali iz tonućeg broda kod Omiša: Prvo se nagnuo, a onda je prodrla voda...

Turistički drveni brod Nerezine, koji se u srijedu kasno popodne počeo naginjati u akvatoriju Krila Jesenica nedaleko od Omiša i u kojem je počela prodirati voda, dijelom je potonuo, a zajedno s njim i oprema vatrogasaca koji su pristigli u pomoć, no srećom nema ozlijeđenih ni onečišćenja mora.

Nakon dojave o nagnuću broda, na intervenciju je izašlo 16 vatrogasaca s pet vozila DVD- a Dugi Rat. Na brodu je bilo nekoliko ljudi koji su prilikom nagnuća iskočili i nitko nije ozlijeđen.

Kako se doznaje u splitskoj policiji, na mjestu događaja bi uskoro trebao početi policijski očevid kako bi se sa sigurnošću utvrdilo koji je uzrok da se brod nagnuo.

"Još se nisu ostvarili uvjeti da se očevid obavi na brodu i ispod njega. Za sada mogu potvrditi da je s donjeg dijela broda prodrlo more nakon čega se počeo naginjati. Onečišćenja mora nema, a nema ni ozlijeđenih osoba u događaju. Brod je dijelom potonuo", kazao je Hini Tino Milat iz splitske policije.

Nema onečišćenja mora

Iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture su potvrdili da su službenici splitske Lučke kapetanije provedenim preliminarnim očevidom utvrdili da na brodu nema ukrcanih osoba i nema onečišćenja mora.

"Pregledom broda utvrđeno je kako se naginjanje dogodilo uslijed primanja mora zbog čega je brodu prijetilo potonuće, stoga su na lokaciju angažirani pripadnici Dobrovoljnoga vatrogasnog društva DVD Dugi Rat, koji su odmah počeli s postupkom ispumpavanja mora. O događaju je obaviješten zapovjednik te ujedno vlasnik broda, državljanin Republike Hrvatske, koji je potvrdio kako u brodskim spremnicima nema goriva, slijedom čega je vatrogascima naloženo obustaviti daljnje ispumpavanje, dok je brod ostao na poziciji djelomično potopljen desnom stranom", odgovorili su iz ministarstva.

Tijelu koje upravlja lučkim područjem iz nadležnosti Lučke kapetanije Split naloženo je da se pozicija preventivno osigura i ogradi upijajućim branama, do uklanjanja broda, dodali su.