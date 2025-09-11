Čarolija Luke Dončića završila prerano: Slovenija dočekala četvrtfinalni šok u suzama

Košarkaši Njemačke posljednji su izborili plasman u polufinale Eurobasketa u Rigi. Aktualni svjetski prvaci slavili su protiv Slovenije 99:91 i tako se pridružili Finskoj, Turskoj i Grčkoj u borbi za medalje.

Slovenija je u četvrtfinale ušla furiozno – nakon prve četvrtine vodila je 32:21, a na poluvremenu imala +6 (51:45). U trećoj dionici prednost je narasla na devet razlike (74:65), no upravo tada počinje preokret. Njemačka je smanjila na 70:74, a na otvaranju posljednje četvrtine serijom 7:0 povela 77:74.

Šest minuta prije kraja Slovenci su se još jednom vratili. Serijom 7:1 došli su do vodstva 86:85, no tada je Njemačka ubacila u višu brzinu i serijom 11:2 slomila otpor Dončića i društva.

Dončić briljirao, ali ostaje bol

Najefikasniji kod pobjednika bili su Franz Wagner (23 poena, 7 skokova) i Dennis Schröder (20 poena, 7 asistencija). Na slovenskoj strani, Luka Dončić odigrao je pravu košarkašku simfoniju – 39 poena, 10 skokova i 7 asistencija – ali ni to nije bilo dovoljno. Klemen Prepelič dodao je 13 poena, no Slovenija će kući praznih ruku.

Nakon utakmice emocije su bile jake, kako javlja 24ur, Aleksej Nikolić, koji je uz obrambeni doprinos upisao i pet osobnih pogrešaka, nije skrivao razočaranje:

'Pokazali smo kako se bori i kako izgleda prava ekipa. Mnogi nisu vjerovali u nas, a dokazivali smo iz utakmice u utakmicu da vrijedimo. Mislim da smo zaslužili proći, ali oni su bili bolji. Jedino što mi smeta je što smo u zadnjim minutama gledali previše lakih slobodnih bacanja za Njemačku. To jednostavno nije normalno' rekao je sa suzama u očima.

'Mi smo više od ekipe'

S druge strane, utakmica je bila i emotivna prekretnica jer je Edo Murić odigrao svoju stotu, ali i posljednju utakmicu za reprezentaciju. 'On je primjer svima. Predstavljao je zemlju s ponosom i svaki nastup je bio na najvišoj razini. Šteta što mu karijeru nismo mogli produžiti pobjedom' poručio je Nikolić.

Unatoč porazu, u slovenskom taboru naglašavaju zajedništvo. 'Poznajemo se jako dobro, svako ljeto provodimo zajedno. Ove pripreme na Rogli pokazale su koliko smo povezani i to se vidjelo na prvenstvu. Mi smo više od ekipe, mi smo obitelj' zaključio je Nikolić.

Njemačka ide dalje, Slovenija se oprašta, a Luka Dončić će sa svojih 39 poena ući u povijest kao podsjetnik da ponekad ni briljantna individualna partija nije dovoljna za pobjedu.