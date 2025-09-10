Kakva utakmica! Dončić briljirao unatoč nemilosti sudaca, ali u polufinale ipak neće

Njemačka je izbacila Sloveniju i Luku Dončića i izborila polufinale Eurobasketa 2025. Dončić je postigao 39 poena i skupio još sedam asistencija te 10 skokova, ali ni to nije bilo dovoljno Slovencima protiv sjajne Njemačke.

Luka Dončić nije bio u milosti sudaca. Već u drugoj minuti dobio je tehničku zbog prigovora, pred kraj prvog poluvremena već je bio na tri osobne, a već u drugoj minuti treće četvrtine dobio je i četvrtu osobnu i bio u problemu. Bez obzira na to, dominirao je u napadu.

Slovenija je odlično ušla u utakmicu, u prvoj četvrtini ubacili su 32 poena i imali +11. Međutim, uslijedila je njemačka serija i bilo je izjednačeno sredinom druge četvrtine. Slovenci su na pauzu ipak otišli sa šest poena prednosti. Treća četvrtina bila je uglavnom izjednačena, a sa zvukom sirene je Tristan Da Silva pogodio sa svoje polovice i time smanjio na minus 4 pred početak posljednje četvrtine.

Nijemci su nastavili s momentumom u posljednjoj četvrtini i preuzeli vodstvo prvi put još od prve četvrtine. Ipak, Slovenci s Dončićem se nisu predavali i nisu dozvolili da se Nijemci odvoje. Bilo je puno promašaja i nervoze u posljednjoj dionici, a dvije minute prije kraja Njemačka je otišla na plus pet, svoju najveću prednost.

Slovenci su promašivali šuteve za tri poena i Nijemci su na kraju slavili i ušli u polufinale gdje ih čeka Finska. Najbolji u redovima Njemačke bio je Franz Wagner koji je postigao 23 poena, 20 je dodao Schröder, a 15 Theis.

