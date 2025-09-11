Ovo je supruga ubijenog Charlieja Kirka: Bavila se manekenstvom, a danas živi u vjeri

Charlie Kirk, američki konzervativni aktivist i osnivač Turning Point USA, ubijen je 10. rujna 2025. na Utah Valley University. Iza sebe je ostavio suprugu Eriku Frantzve Kirk (36), bivšu Miss Arizona USA, s kojom se vjenčao 2021. godine. Zajedno su dobili dvoje djece, kćer rođenu 2022. i sina rođenog 2024. Samo nekoliko sati prije nego što joj je suprug ubijen, Erika je na društvenim mrežama napisala: "Bog je naše utočište i snaga, uvijek prisutna pomoć u nevolji".