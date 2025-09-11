PRAŠINA, KRV I SUZE /

Dan kada su pali 'blizanci': Ove traumatične scene su cijelom svijetu zaledile krv u žilama

Rijetko tko stariji od 40 godina se ne sjeća gdje je bio kada je čuo za napad na Svjetski trgovački centar u New Yorku. Bio je 11. rujna 2001. i taj je dan uvelike promijenio svijet, politiku, međunarodne odnose i gospodarstvo.

19 članova terorističke organizacije Al Qaida otelo je četiri zrakoplova American Airlinesa i United Airlinesa. Dva zrakoplova srušila su se na nebodere Svjetskog trgovačkog centra (WTC) u New Yorku, jedan se srušio na Pentagon u Washingtonu, a jedan se srušio u Pennsylvaniji.

Ukupno je poginulo 2996 ljudi, prema službenim podacima, uključujući bombaše i putnike na svakom letu. Kao odgovor, SAD su objavile rat terorizmu i izvršile invaziju na Afganistan.

11.9.2025.
6:07
Tajana Gvardiol
