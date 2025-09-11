'SRAMOTA' /

U Osijeku pretučen i opljačkan strani radnik: 'Postajemo gori od najgoreg ljudskog ološa'

Foto: Lovro Domitrovic/pixsell

Napadači su dostavljaču ukrali dokumente i novac

11.9.2025.
9:03
danas.hr
Lovro Domitrovic/pixsell
U srijedu oko 23.30 sati osječki restoran brze hrane objavio je potresnu objavu na Facebook profilu. Jedan od dostavljača, inače strani državljanin, koji za njih dostavlja hranu je fizički napadnut i opljačkan. Napadači su mu ukrali dokumente i novac, javlja SiB.

Foto: Facebook/screenshot

"Dostavljača kojeg svi znamo i cijenimo, čovjeka koji je uvijek spreman pomoći i koji je u mnogočemu bolji primjer od pola nas, naši su ljudi istukli i opljačkali. Ovim činom postajemo gori od onog najgoreg ljudskog ološa. To sigurno nismo", napisali su u objavi i dodali da je riječ o poštenom i vrijednom čovjeku koji je brutalno napadnut.

Iz restorana su poručili kako treba stati u zaštitu ljudi koji savjesno obavljaju svoj posao. Težina ozljeda još nije poznata, a nesretnom dostavljaču pružena je liječnička pomoć.

POGLEDAJTE VIDEO: Provjerili smo jesu li strani radnici zadovoljni kod nas: 'Bi li voljela ostati? Pa...'

OsijekStrani RadnikNapad
