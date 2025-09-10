Izrael udario na srce Katara, hrvatski vojni analitičar upozorava: 'Krajnje je vrijeme!'

Vojni analitičar Marinko Ogorec komentirao je izraelski napad na Dohu, glavni grad Katra, navodno jer su meta bili čelnici Hamasa. Ogorec kaže - krajnje je vrijeme da se sazove Vijeće sigurnosti UN-a i da se krene s obuzdavanjem situacija, ne samo na Bliskom istoku, nego i zbog prodora ruskih dronova u Poljsku.

O napadu na Dohu, Ogorec kaže da je to presedan.

"I on bi sam po sebi trebao dovesti do sjednice Vijeća sigurnosti - krajnje je vrijeme. Što se tiče Izraela, radi se o napadu na suverenu i samostalnu državu, članicu UN-a. To je apsolutno kršenje suvereniteta – kao da netko upadne u tuđu kuću i pretuče vlasnika zato što mu se ne sviđa. Takva situacija ne vodi normalizaciji odnosa, pogotovo u ovom dijelu svijeta", navodi ovaj stručnjak.

Inače, Izrael se suočava sa sve većom osudom nakon što je napao vodstvo Hamasa u glavnom gradu Katara, američkog saveznika i ključnog posrednika u pregovorima o primirju u Gazi, dovodeći time u opasnost pregovore o taocima, objavio je CNN.

Hamas je izjavio da je u napadu ubijeno pet članova, ali da nije uspjelo ubiti pregovaračku delegaciju, metu napada.

Američki predsjednik Donald Trump kritizirao je napad, rekavši da je do trenutka kada je njegova administracija saznala za napad i obavijestila Katarce, malo toga mogao učiniti da ga zaustavi.

Napad je prvi javno priznati udar Izraela na zaljevsku državu. Katarski premijer bio je vidno ljut i rekao je da se tradicija diplomacije njegove zemlje „neće dati odvratiti“.

Također, pojavljuju se sumnje u uspjeh izraelskog napada usmjerenog na čelnike Hamasa u Dohi u utorak i prema riječima dva izraelska dužnosnika.

U napadu su bili meta glavni pregovarač Hamasa Khalil al-Hayya i drugi, ali Hamas nije naveo Al-Hayyu među mrtvima. Hamas je rekao da u napadu nije ubijena njihova pregovaračka delegacija, već je umjesto toga ubijeno pet članova nižeg ranga, uključujući Al-Hayyinog sina i direktora njegova ureda.

Dva izraelska izvora kažu da je Izrael namjerno u zadnji čas obavijestio Sjedinjene Države o napadu, znajući da će SAD odmah obavijestiti Katar o nadolazećem napadu. Katar je ključni američki saveznik u regiji i domaćin je značajne američke vojne prisutnosti.

Američki predsjednik Donald Trump jučer je izjavio da je "vrlo nezadovoljan svakim aspektom" napada.

I Trump i glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekli su da izraelski napad "ne unapređuje ciljeve Izraela ili Amerike".

