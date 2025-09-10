Pogledajte reakciju Donalda Trumpa kad su ga pitali za komentar na Poljsku i ruske dronove

Poljska je tijekom noći detektirala desetak ruskih dronova u svojem zračnom prostoru, zbog čega su podignuti poljski borbeni zrakoplovi, kao i zrakoplovi NATO-a.

Srušeno je nekoliko dronova čiji su ostaci dijelom već nađeni. Ima materijalne štete, krov jedne kuće uništen je, a dijelovi su pali i na jedan automobil u mjestu kraj granice s Bjelorusijom. Nađeni su ostaci srušenih dronova u blizu granice s Ukrajinom, a od jutra pljušte reakcije.

Čelnici zemalja EU, kao i čelnica Europske komisije Ursula von der Leyen dali su neupitnu podršku Poljskoj. Mnogi smatraju da ovo nije slučajan upad nego namjeran čin.

Nakon napada jedna je novinarka pitala za reakciju američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je sinoć po američkom vremenu izlazio iz restorana.

Ispred restorana bili su propalestinski prosvjednici, Trump im je mahnuo, ali se oglušio na novinarsko pitanje.

Trump ignores the question of Russia bombing Poland.



And tomorrow he'll blame Ukraine.pic.twitter.com/hAuAqygytj — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) September 10, 2025

