RUKA GORE, ALI... /

Pogledajte reakciju Donalda Trumpa kad su ga pitali za komentar na Poljsku i ruske dronove

Pogledajte reakciju Donalda Trumpa kad su ga pitali za komentar na Poljsku i ruske dronove
Foto: Screenshot X

Američki predsjednik izlazio je iz restorana, dočekali su ga propalestinski prosvjednici

10.9.2025.
11:32
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Screenshot X
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Poljska je tijekom noći detektirala desetak ruskih dronova u svojem zračnom prostoru, zbog čega su podignuti poljski borbeni zrakoplovi, kao i zrakoplovi NATO-a.

Srušeno je nekoliko dronova čiji su ostaci dijelom već nađeni. Ima materijalne štete, krov jedne kuće uništen je, a dijelovi su pali i na jedan automobil u mjestu kraj granice s Bjelorusijom. Nađeni su ostaci srušenih dronova u blizu granice s Ukrajinom, a od jutra pljušte reakcije.

Čelnici zemalja EU, kao i čelnica Europske komisije Ursula von der Leyen dali su neupitnu podršku Poljskoj. Mnogi smatraju da ovo nije slučajan upad nego namjeran čin.

Nakon napada jedna je novinarka pitala za reakciju američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je sinoć po američkom vremenu izlazio iz restorana.

Ispred restorana bili su propalestinski prosvjednici, Trump im je mahnuo, ali se oglušio na novinarsko pitanje.

Tijek događaja pratite uživo OVDJE

POGLEDAJTE VIDEO Dok je u Kini trajalo slavlje, Trumpu nije bilo do smijeha: 'Pozdravite Putina i Kima dok kuju zavjere'

 

PoljskaNapad DronovimaRusijaDonald Trump
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
RUKA GORE, ALI... /
Pogledajte reakciju Donalda Trumpa kad su ga pitali za komentar na Poljsku i ruske dronove