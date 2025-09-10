Modi igra na više frontova: Od Trumpa traži trgovinski dogovor, a ne može prestati raditi s Kinom

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je izjavio da njegova administracija nastavlja pregovore o uklanjanju trgovinskih barijera s Indijom te da će razgovarati s indijskim premijerom Narendrom Modijem, što je potaknulo nade u postizanje dogovora nakon tjedana nesuglasica, piše Reuters.

Trump je, uočljivo promijenivši ton, rekao da se veseli razgovoru s Modijem "u nadolazećim tjednima” te izrazio optimizam da bi mogli finalizirati trgovinski sporazum.

"Siguran sam da neće biti teško postići uspješan dogovor za obje naše velike zemlje", poručio je na Truth Socialu.

Modi je uzvratio istim tonom optimizma, napisavši u srijedu da su Washington i New Delhi „bliski prijatelji i prirodni partneri”. Dodao je kako timovi obiju država rade na tome da trgovinski pregovori završe što je prije moguće.

"Uvjeren sam da će naši trgovinski pregovori otvoriti put otključavanju golemog potencijala partnerstva između Indije i SAD-a. Naši timovi rade na tome da razgovori završe što je prije moguće. Veselim se i razgovoru s predsjednikom Trumpom. Zajedno ćemo raditi na stvaranju svjetlije i prosperitetnije budućnosti za naše narode", rekao je Modi.

Prijedlog došao prekasno

Trump je prošlog tjedna izjavio da je Indija ponudila ukidanje carina na američku robu, ali je dodao da prijedlog dolazi prekasno te da je ta zemlja dužna bila sniziti namete već godinama ranije.

Njegova pozitivnija poruka uslijedila je nakon višemjesečnih pregovora punih preokreta, koji su opteretili američko-indijske odnose. Glavni indijski ekonomski savjetnik ovoga je tjedna upozorio da bi Trumpove carine od 50% na indijski izvoz u SAD mogle smanjiti indijski BDP za pola postotnog boda u ovoj godini.

Iako je mjesecima obećavao da su dvije strane nadomak sporazuma, Trump je iznenada udvostručio carine na indijski uvoz na 50%, što je otvorilo pitanje budućnosti odnosa dviju država, koji su posljednjih godina bili u usponu, pa i za njegova prvog mandata.

Trump je povisio carine na Indiju nakon što New Delhi nije pristao prekinuti kupnju ruske nafte, prkoseći njegovim nastojanjima da se okonča rat Moskve u Ukrajini.

Iako Indija produbljuje odnose sa Zapadom, ne može prestati raditi s Kinom

Samit Šangajske organizacije za suradnju (SCO) u Tianjinu za indijskog premijera Narendru Modija bio je prvi posjet Kini, nakon smrtonosnog sukoba u dolini Galwana 2020., koji je indijsko-kineske odnose spustio na najnižu razinu u posljednjih nekoliko desetljeća, piše FPIF.org.

Modijevo prisustvo pokazalo je pragmatizam: iako Indija sve više produbljuje veze sa Zapadom, ne može si priuštiti prekid angažmana s moćnim susjedom čije gospodarstvo višestruko nadmašuje njezino i čiji utjecaj oblikuje regiju.

Posjet Kini uslijedio je samo nekoliko mjeseci nakon opasnog okršaja s Pakistanom u svibnju, još jednog podsjetnika na trajnu nestabilnost u Južnoj Aziji. Indijski dužnosnici optužuju Peking da je Islamabadu tada pružao obavještajnu potporu u realnom vremenu, što Kina poriče.

Odnosi Indije i Kine ostaju krhki. Linija stvarne kontrole i dalje je militarizirana, a odluka Pekinga iz prosinca 2024. o preimenovanju lokacija u Ladakhu, što je u Indiji doživljeno kao kartografska agresija, dodatno potiče nepovjerenje.

Indijska strategija "višestrukog usklađivanja" - suradnja sa SAD-om u sigurnosnoj sferi, kupnja ruske nafte i održavanje trgovinskih kanala s Kinom, postaje sve zahtjevnija u uvjetima zaoštrenog nadmetanja velikih sila.

Samit SCO pokazao je kakva je realnost: Rusija sve čvršće klizi u kineski tabor, Peking osporava indijski regionalni utjecaj, a Washington od Delhija traži jasnije svrstavanje.

